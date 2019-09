Sin embargo, en ese momento, ‘Chucho’ no imaginó que dicha propuesta iba a tener el alcance y el impacto del que gozó este grupo que además se consolidó como un ícono y un símbolo de ciudad, y que no ha ‘salido’ de la mente ni de los corazones de los bumangueses .

“Yo creo que todos los que no seguimos una carrera profesional con la música, solo con el hecho de agarrar una guitarra y cantar con los amigos y la familia, ahí queda demostrado el impacto que tuvo Éxodo en nosotros”, dijo.

Sin embargo, Mantilla Vargas es subdirector de un coro integrado por más de 40 personas mayores y lleva muchos años involucrado en eso.

Por otro lado también se encuentra Julián Romero Mantilla, quien a la edad de 12 años también llegó a la agrupación por insistencia de su madre, quien había conocido al coro y sabía de las audiciones que se iban a realizar por aquel entonces.

Aunque la música era un tema que para él era indiferente, gracias a Éxodo aprendió a amarla y valorar el talento que tenía.

“Yo me resistía a saber cantar porque me veía presionado por mi mamá, pero gracias a Éxodo aprendí a amarla. Me dio una pasión, disciplina y lo agradezco porque se convirtió en un faro, no solo para mí, sino para mis compañeros”, relató Romero Mantilla.