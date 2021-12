Más del 50% de pacientes COVID en UCI no han sido vacunados

Las autoridades presumen que aquellos pacientes a los que no se les encontró información, harían parte del grupo de no vacunados.

Entre tanto, en Piedecuesta se recopiló información de dos instituciones en las que permanecían 20 pacientes, de los cuales diez estaban vacunados, cuatro no vacunados y seis no tenían información relacionada.

Con respecto a Floridablanca, se pudo establecer que se visitaron tres instituciones donde permanecían 47 pacientes con COVID-19, de los cuales 24 estaban vacunados, 23 no estaban vacunados y de uno no se tenía información.

En Bucaramanga, por ejemplo, de los 51 casos encontrados en ocho instituciones prestadoras de servicios de salud, 18 estaban vacunados, 23 no estaban vacunados y 10 no registraban información. Es decir, que el 45% de los pacientes no estaban inmunizados.

Severidad de los síntomas

Ibarra explicó que los pacientes que están vacunados llevan una infección asintomática o muy leve, con síntomas similares a un resfriado común o con síntomas gastrointestinales; mientras que los pacientes no vacunados tienen cuadros febriles más fuertes, más síntomas y al día octavo o décimo de evolución de la enfermedad se complican con la aparición de neumonía y dificultad respiratoria.

“Estamos viendo con evidencias sólidas, no solo en Colombia, sino en otros países, que la vacunación ha sido eficiente. Tasas muy altas de contagio, pero con bajas tasas de mortalidad y hospitalización. La vacunación ha mostrado que es eficiente, no tanto en prevenir la infección porque yo estando vacunado puedo tener COVID, sino en la probabilidad de que me tengan que hospitalizar, me muera o necesite manejo en Unidad de Cuidado Intensivo por es mucho menor”, puntualizó.

Para el médico, la única forma de evitar cuadros graves es adoptar las medidas de bioseguridad, vacunarse y aplicarse el refuerzo.

“La gente le tiene miedo a las reacciones adversas de la vacunación pero estas no duran más de 24 horas y generalmente son leves, con un analgésico es suficiente para controlarla. La vacunación es la única forma que tenemos de protegernos y evitar un nuevo pico”, indicó.