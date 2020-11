Una vez más la difícil situación financiera de Metrolínea pone en riesgo la movilidad de los ciudadanos de Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta. Los operadores Movilizamos S.A. y Metrocinco Plus S.A. anunciaron que el martes 17 de noviembre se suspendería la prestación del servicio de manera indefinida.

¿La razón? La disminución de pasajeros y el aumento de la informalidad han conllevado al fracaso del modelo financiero del Sistema Integrado de Transporte Masivo, Sitm, que funciona en el área desde hace una década.

Aseguraron los gerentes de estas dos firmas, en carta enviada a la gerencia de Metrolínea y al alcalde de Bucaramanga, que “actualmente el Sistema es insostenible financieramente, premisa que tiene un efecto directo en nuestras representadas, quienes para subsistir dependen exclusivamente del pago oportuno por parte de Metrolínea, de las catorcenas laboradas”.

Tras esta advertencia, en la mañana del miércoles, se llevó a cabo una reunión entre los representantes de los operadores, la Gerencia de Metrolínea y funcionarios de la Alcaldía de Bucaramanga, con el fin de establecer compromisos y evitar así una parálisis que afectaría a miles de ciudadanos la próxima semana.

Ángel Galvis, asesor de despacho para proyectos estratégicos de la Alcaldía de Bucaramanga, expresó que los problemas del sistema de transporte público masivo metropolitano se pueden dividir en dos: problemas estructurales, que hacen parte de la concepción del sistema, que se agregan al déficit histórico que ha tenido la operación desde administraciones anteriores; y problemas coyunturales que se ven agudizados por la pandemia del COVID-19 y por las retenciones que han realizado los bancos a los operadores que lo único que han logrado es agudizar la crisis.

“La Alcaldía de Bucaramanga ratificó su compromiso con la sostenibilidad del Sistema. A la fecha el Municipio ha girado recursos propios por $4.650 millones para garantizar la prestación del servicio (de los cuales están en trámite $1.500 millones). En segunda instancia Metrolínea S.A. ha gestionado $9.900 millones provenientes de cofinanciación. Y, adicionalmente, la Alcaldía de Bucaramanga ha enviado $2.550 millones al ente gestor”, subrayó el funcionario.

En cifras

Emilcen Jaimes, gerente de Metrolínea, comunicó que el déficit que se ha venido generando con ocasión de la emergencia ha sido de $600 millones mensuales en el ente gestor y de $1.900 millones mensuales en el sistema. Por eso, para garantizar la continuidad del servicio se requiere del apoyo de los municipios del área metropolitana. Hasta el momento solo se ha contado con la voluntad de Bucaramanga.

“El Gobierno Nacional, a través de Findeter, lanzó una línea de crédito para que los municipios pudieran acceder a recursos y de esta manera se contribuya a la sostenibilidad del sistema. Floridablanca y Piedecuesta han venido adelantando estas gestiones, pero requieren de la aprobación por parte de los Concejos, así que esperamos que los concejales tengan clara la necesidad que tienen el sistema y la obligación de los municipios de garantizar la prestación servicio de transporte”.

De acuerdo con Jaimes, el giro de $.1500 millones que hará próximamente Bucaramanga les va a permitir solventar parte de esta coyuntura por la que se está atravesando. Adicionalmente, se adelantan gestiones ante el Gobierno Nacional para tratar de conseguir más dinero de esa cofinanciación y así garantizar la operación; sin embargo, se hace necesario que Floridablanca y Piedecuesta entreguen sus respectivas contribuciones.

“Los ingresos que tiene el sistema no alcanzan para solventar los costos de operación. También hay que destacar que hay una situación interna que tienen los concesionarios con los bancos, principalmente con Davivienda; se espera que esta entidad financiera acceda a una de las opciones que han planteado los mismos concesionarios para tener un alivio y así poder continuar operando y prestando el servicio”, acotó.

Vanguardia pudo establecer que se está planteando una solución estructural, completa, de fondo, a esta crisis que atraviesa el Sistema. Al parecer, el mayor inconveniente es que cuando se refiere al tema de aportes, Floridablanca y Piedecuesta no muestran disposición.

Voz del experto

Héctor Gerardo Cáceres Rincón, ingeniero de Transporte y consultor del Ministerio del Transporte, consideró que el problema más grande del Sistema Integrado de Transporte Masivo es la falta de pasajeros, debido al transporte informal representado en mototaxismo, piratería, plataformas digitales de transporte y taxi colectivo.

Otro dos motivos de esta pérdida, para Cáceres Rincón, se debe a los transbordos que han conllevado a una desestimulación por parte de los usuarios. Y al incumplimiento de las frecuencias, porque no se cumplen los horarios.

Por otra parte, expresó que lo que ocurre actualmente con Metrolínea es el resultado de una serie de improvisaciones. “La planeación inicial no cumplió con los objetivos que tiene el transporte masivo que es movilizar la mayor cantidad de pasajeros, pero aquí no se está cumpliendo porque no hay un buen sistema de alimentación y debido a esto su capacidad está mermada considerablemente”.

Aclaración Sindicato

A raíz de la carta emitida por los concesionarios donde se afirma que “las organizaciones sindicales han juntado esfuerzos para iniciar un cese de actividades en busca del pago de los salarios adeudados, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Rama, Servicios de la Industria del Transporte y Logística de Colombia, Sntt, aclaró que “somos una sola y no varias. Nos encontramos en cese de actividades por el no pago de salarios, por parte de los empleadores, más no con el ente gestor”.

DATO: $36.000 millones es la deuda que actualmente se tiene con todos los actores del sistema, señaló la gerente de Metrolínea S.A.