“Mi esposo me arrancó el 30% de mi cabello”

A los 20 años decidió casarse. Su pareja, con la que estuvo 18 años conviviendo, era 10 años mayor. Los dos trabajaban en el mismo negocio. Sin embargo, los esfuerzos de ella eran menospreciados por él.

Los problemas que, al principio, parecían más una discusión de dos socios por intereses laborales, trascendieron. A los tres meses de casados, las agresiones físicas y psicológicas aparecieron.

“Siempre discutíamos por cuestiones laborales, no por celos, ni por cómo me vestía. La violencia, de él hacia mí, siempre era porque podíamos perder negocios por alguna equivocación. Hoy pienso que siempre me vio como una empleada y no como su pareja”, relató.

Según ella, los golpes y ese ciclo de violencia lo soportó por varios años, hasta que un día sintió la muerte de cerca. Esas agresiones se volvían más intensas en los momentos de ingesta de alcohol.

“En diciembre de 2018 tuvimos una discusión laboral por dos solicitudes que llegaron al mismo tiempo, para arrendar el mismo predio. Algo salió mal y me cogió del pelo, me puso la cabeza contra una pared y empezó a reclamarme a grito entero, me pegaba. Al día siguiente, le pedí que contratáramos a alguien que nos ayudara a administrar las propiedades porque eso no podía seguir así, pero su respuesta fue que si yo no le trabajaba no me daba ni para una hamburguesa”, recordó.

Tras este comentario, ella tomó un poco de distancia. No obstante, se reconciliaron, pero los problemas no acabaron y las agresiones no acabaron.

“Ese día estaba muy borracho y fue muy agresivo conmigo. Me arrancó casi que el 30% de mi cabello, me aflojó un diente, me rompió la boca. Me encerré en un baño con el teléfono y llamé a la Policía para poder salir e irme a la casa de mi papá. Cuando llegaron los uniformados salí y cogí a mi hija, que escuchó todo. Nunca me dijeron que si lo iba a denunciar, realmente no me dijeron nada”, aseveró.

A la semana siguiente, esta mujer decidió irse a una Comisaría de Familia en el área metropolitana de Bucaramanga, donde relata lo sucedido y la respuesta en la Comisaría fue con interrogantes que la dejaron aún más desconcertada.

“Cuando terminé de contar todo, la comisaría empezó a cuestionarme diciendo que hasta qué punto se le puede hacer daño a una persona, usted quiere que el papá de sus hijos vaya a la cárcel y luego cómo le responde. Eso me llenó de mucho miedo y me confundió. Yo no supe decir nada, mejor dicho mi propósito que era denunciar a mi esposo, no se cumplió”, comentó.

La mujer subrayó que en ese momento se sintió desprotegida por quien presuntamente era la autoridad, por quien presuntamente debía garantizarle sus derechos como víctima de violencia intrafamiliar.

“Cuando conseguí un abogado, me dijo que debía interponer una denuncia por violencia intrafamiliar. Llamaron a mis hijos, mi hija contó lo que pasó esa noche. Había una orden para que él se fuera de la casa que está a mi nombre y yo pudiera regresar con mis hijos, pero no se pudo cumplir porque entre la Comisaría y la Policía nunca se acordó el procedimiento”, dijo.

En medio de ese vaivén, una juez de familia le dice que, desde la Comisaría, se cometió un error y debe anular todo el proceso. Ya se cumplieron dos años y ella no ha podido volver a la casa.

Al no tener una ruta clara de protección, dijo, su agresor volvió a causar daño, sin importarle que tan expuesta estuviera su hija.

“Mi hija contó todo. Cuando volvió a golpearme me causó daño en la nariz, actualmente no puedo respirar bien. Pese a esto, la otra comisaria que cogió el caso al emitir el fallo dice que ya se pasó el tiempo. Anuló todo el proceso. Estoy fuera de mi casa. Y lo que me dicen es que yo tengo que ir a recuperar la casa, o sea meterme allá con él, exponerme de nuevo ante él, exponerme a que pase una tragedia porque ninguna autoridad me ha dado protección ni a mí, ni a mis hijos. Yo tengo pesadillas de solo pensar que lo voy a tener a un metro mío. El último ataque fue salvaje”, acotó.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reporta preliminarmente, entre enero y octubre de 2021, 1.291 exámenes médico-legales por violencia de pareja en Santander.