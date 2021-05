Desde hoy y hasta el próximo viernes 21 de mayo, las personas que se movilicen entre Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta lo seguirán haciendo de acuerdo con el ‘Pico y Cédula’ en modalidad par e impar.

Es decir, en días pares del calendario se permite la salida de personas cuyo último dígito de cédula termina en número par, y los días impares del calendario a quienes su último dígito de cédula termina en número impar.

A pesar de que la ocupación de camas en UCI y hospitalización, en el área metropolitana de Bucaramanga, está en el 95,95%, hay inconvenientes con el abastecimiento de oxígeno, medicamentos e insumos médicos, por el momento, no se ordenarán confinamientos durante los fines de semana. Sin embargo, sí se implementará toque de queda nocturno, acompañado de ley seca, de lunes a jueves, de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. del siguiente día, y de viernes a domingo, desde la medianoche hasta las 5:00 a.m. del siguiente, de manera que los sectores económicos puedan continuar con su proceso de reactivación.

Cabe destacar que restaurantes y hoteles operarán bajo reservaciones, pues no les cobija la implementación del ‘Pico y Cédula’.

Estas medidas fueron concertadas por los mandatarios del área, en el Puesto de Mando Unificado, PMU, que se llevó a cabo ayer, en el que además se decidió mantener suspendido el retorno gradual, progresivo y seguro a las instituciones educativas oficiales y privadas hasta el próximo 14 de mayo, cuando se efectúe un nuevo encuentro para evaluar el comportamiento epidemiológico y así tomar nuevas decisiones.

La Gobernación de Santander, por su parte, confirmó que estas disposiciones también se impondrán en los municipios de la Provincia García Rovira y en aquellos cuya ocupación UCI supere el 80 %.

Entre tanto, las autoridades creyeron conveniente mantener la restricción de las cirugías programadas no vitales, priorizando la consulta médica externa de manera virtual; en consecuencia, de que la alerta roja hospitalaria no es posible levantarla aún.

Igualmente, sigue la invitación a las empresas, organizaciones y entidades públicas y privadas para que en la medida que sea posible se sostenga el teletrabajo y la presencialidad remota, con el objetivo de disminuir, de alguna manera, la movilidad de las personas.

De acuerdo con los indicadores de la pandemia del COVID-19 y el proceso de transición hacia el tercer pico de la pandemia, los gobernantes ratificaron que no se autorizan eventos de carácter público que impliquen aglomeración de personas. Tampoco se otorgarán permisos para habilitar la apertura de discotecas y lugares de baile, el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos de comercio.

Si bien para este fin de semana no habrá restricción para la movilidad y la actividad comercial, a menos de que ocurran situaciones que alteren el orden público, la Secretaría de Salud Departamental llamó la atención de los ciudadanos para trasladar la celebración del Día de la Madre para el último domingo de mayo. Lo anterior, en razón a la aparición de la cepa brasileña de SARS-CoV-2.

Por su parte, Felipe González, gerente COVID Santander, pidió a “ciudadanos como a empresarios que se cumplan las medidas al pie de la letra. La restricción nocturna se hace para evitar accidentes que puedan ocupar los centros hospitalarios. Pedimos por favor ser estrictos también con la suspensión de cirugías no vitales”.

Cifras del Coronavirus

Hasta el 5 de mayo, Santander registraba un total de 107.688 casos, de los cuales 97.951 se encuentran recuperados, 5.953 activos y 3.784 fallecidos. Se reportan 253 pacientes del departamento y 37 de otras regiones en camas UCI. Adicionalmente, el departamento presenta una ocupación por pacientes con COVID del 46,01% y por otras patologías en un 45,23%.