Desde Málaga, Santander, donde se reunieron cientos de campesinos y paramunos para conversar con el presidente Gustavo Petro sobre la delimitación de los páramos del Almorzadero y Santurbán, el jefe de Estado le 'cerró la puerta' a la minería de oro a gran escala y afirmó que la multinacional Minesa no entrará a Colombia.

"No estoy de acuerdo con que en Saturbán haya minería de oro a gran escala. No estoy de acuerdo y no sé qué acuerdos están haciendo con Minesa", dijo el líder del Pacto Histórico, mientras era ovacionado por los asistentes.

En el anuncio, Gustavo Petro fue enfático en que la multinacional Minesa no entrará a Colombia tal y como lo había anunciado en campaña presidencial. "Si soy presidente de Colombia Minessa no entra al país (...) es más valiosa el agua que el oro".

El pronunciamiento del Presidente fue celebrado por el Comité Santurbán, que desde hace varios años viene adelantando diferentes protestas y movilizaciones para que en el páramo no se permita la explotación minera a gran escala.

"Gustavo Petro en Santander, tierra comunera, acaba de ratificar que el proyecto de Minesa no va en Santurbán. El título de gran minería es un certificado de defunción del campesinado", puntualizó el comité.