Si planea ir de vacaciones a la Región Caribe para disfrutar de sus playas, es importante que conozca las restricciones que anunciaron las autoridades locales como medidas de prevención para reducir los índices de COVID-19.

En Barranquilla, Santa Marta y Cartagena hay alerta en estos momentos debido al elevado número de nuevos contagios que a diario se reportan y ante la alta ocupación de camas de Cuidados Intensivos, UCI.

Lea también: MinHacienda radicará la reforma tributaria ante el Congreso después de Semana Santa

A raíz de este nuevo repunte en las estadísticas de COVID, en la Región Caribe se ordenó el cierre de varias playas y diversas restricciones que deberán acatar los bañistas.

Definición de aforos y límite para el ingreso de personas a las playas, uso permanente de tapabocas y prohibición para el ingreso de neveras portátiles o cavas, son algunas de las disposiciones que deberán cumplir propios y visitantes.

Además de tales restricciones, también están vigentes medidas como el toque de queda y la ley seca, que deberán ser acatadas igualmente por los turistas.

Daniel Palacios, ministro del Interior, precisó que durante la Semana Santa que se aproxima en el país “el pico y cédula está exento en los hoteles, restaurantes y parques... No se pueden autorizar eventos de carácter público que impliquen aglomeración de personas, y tampoco, bajo ninguna circunstancia, discotecas ni lugares de baile.

“Los municipios que presenten una ocupación de UCI mayor al 80% podrán limitar el funcionamiento o establecer los horarios de operación de playas, malecones y lugares como plazoletas”, explicó el funcionario.

Vanguardia le informa a continuación cuáles son las medidas vigentes y que se contemplan implementar en cada destino referido de la Región Caribe.

En Santa Marta

En la capital de Magdalena en la presente semana recién se eliminó un registro obligatorio que se impuso a quienes querían ingresar a las playas. Dicha inscripción ya no se exige.

En su lugar se definió un aforo en particular para cada playa. Las autoridades precisaron que en total son 6.300 cupos diarios los que se dispondrán en El Rodadero, Taganga, Playa Blanca, Playa Grande, Bello Horizonte, Aeropuerto y Cabo Tortuga, entre otras.

“El acceso de bañistas será permitido hasta que se cumpla la capacidad de carga de cada balneario... Para el Distrito, el aumento de los contagios y la alta ocupación de camas UCI, amerita que el Ministerio del Interior autorice medidas más estrictas que permitan contener la propagación del virus”, precisó el Gobierno de Santa Marta.

De acuerdo con el reporte oficial más reciente, la capital de Magdalena registra en la actualidad una ocupación de camas UCI que supera el 90%.

Virna Johnson, alcaldesa de Santa Marta, indicó que está a la espera de un nuevo pronunciamiento del Gobierno Nacional para conocer si tiene ‘luz verde’ sobre el cierre de playas en Semana Santa. “Enviaré nuevamente la solicitud esperando que esta vez sí la autoricen”, aseguró la mandataria.

En estos momentos existe toque de queda desde las 8:00 p.m. y hasta las 5:00 a.m. y ley seca que empieza a las 6:00 p.m. y que va hasta las 6:00 a.m. Los establecimientos de comercio pueden operar hasta las 7:00 a.m.

Dichas restricciones en la movilidad están decretadas hasta el próximo 26 de marzo. Por ahora, el Gobierno Local no ha informado si se mantendrán o se flexibilizarán tales medidas.

También le puede interesar: Video: Conozca los resultados de encuesta del ‘Cómo Vamos’ de Bucaramanga

En Cartagena

En la ‘Ciudad Amurallada’ avanza la reapertura gradual de las playas. Actualmente se tienen habilitados nueve puntos, en Bocagrande, La Boquilla, Playa Blanca, El Cabrero y Marbella.

En estos momentos están cerradas cerca de ocho playas. En algunas de ellas se restringió el ingreso de bañistas debido a fuertes mareas. Solo durante el pasado fin de semana se reportaron 18 rescates.

El horario permitido para los bañistas es de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Las embarcaciones que realizan viajes hasta Playa Blanca y Cholón tendrán hora máxima de retorno hasta las 3:00 p.m., sin posibilidad de pernoctar en dichas islas, ya que aún no ha sido autorizado.

El horario dispuesto para paseos nocturnos en la bahía es entre 5:00 p.m. y 12:00 de la medianoche.

En Cartagena el toque de queda y ley seca se aplica así: de lunes a jueves, entre la medianoche y las 5:00 a.m.; los viernes, sábados, domingos y festivos entre las 2:00 a.m. y las 5:00 a.m.

El Gobierno Local indicó que para esta Semana Santa “habrá aumento de operativos viales y marítimos, mayor vigilancia y control en las playas, el embarcadero de Bocagrande y en los establecimientos nocturnos ubicados en el Centro Histórico”.

En Barranquilla

El Gobierno de Atlántico determinó imponer cierres en las playas durante el fin de semana entrante y los ‘Días Santos’ que se aproximan, como medida preventiva ante el disparo de contagios y de muertes por COVID.

Por citar un ejemplo, el pasado 23 de marzo se reportaron 1.278 casos nuevos y 21 muertes más por causa del coronavirus en dicho departamento, en donde la ocupación de camas UCI ya superó el 80% en la actualidad.

El ingreso a playas estará prohibido durante los próximos sábado 27 de marzo y domingo 28 del mismo mes. Esta misma prohibición regirá nuevamente a partir del Jueves Santo 1 de abril y se extenderá hasta el próximo domingo 4 de abril.

El toque de queda también se implementará el próximo fin de semana y durante la Semana Mayor en Atlántico. Durante hoy y mañana esta medida iniciará a las 8:00 p.m. y finalizará a las 5:00 a.m. El sábado entrante la restricción comenzará a las 4:00 p.m. y terminará a las 5:00 a.m.

Entre el lunes y el miércoles próximos el toque de queda será de 8:00 p.m. a 5:00 a.m., y entre el Jueves y el Domingo Santo la medida iniciará a las 4:00 p.m. y terminará a las 5:00 a.m.

También es pertinente informar que durante la Semana Mayor estará prohibido el consumo de bebidas embriagantes en establecimientos comerciales del departamento.

Dato: Durante el pasado puente festivo la ocupación hotelera en Santa Marta llegó al 56%, según lo informado por el Gobierno Local.