$!¡Pondrán orden! Así es el plan para mejorar la movilidad en Cañaveral, Floridablanca

La estrategia

Por otra parte, se prohibirá que en la Paralela se estacionen vehículos de servicio particular y buses del servicio público. La parada para bus se adecuará metros atrás del Centro Comercial Caracolí, al lado de la estación de Servicio Terpel.

Otra medida complementaria tiene que ver con la reglamentación de horarios de cargue y descargue de mercancías y alimentos. Esta sólo se permitirá entre 10:00 p.m. a 5:00 a.m., de 9:00 a.m. y 10:00 a.m. y de 3:00 p.m. hasta las 4:00 p.m. La determinación se tomó por las constantes quejas de la comunidad sobre las congestiones que provocan estos vehículos.

El Alcalde de Floridablanca explicó que las medidas tendrán un periodo de socialización desde el 26 de febrero hasta el 29 del mismo mes. Superada esta fecha, habrá sanciones económicas para los infractores.

Para garantizar el cumplimiento de la norma, se dispondrán agentes de la Dirección de Tránsito de Floridablanca de manera continua en el sector de Cañaveral.