“Esta normativa que recién se expidió estará vigente hasta el próximo 31 de diciembre. Es importante que quede claro que, las regulaciones en materia de ocupación del espacio público no solo están enfocadas en vendedores informales, sino también en todo aquel ciudadano que haga ocupación indebida del espacio público, sea comunidad o comercio formal”, agregó Tarazona.

De acuerdo con lo precisado por la alcaldía, los vendedores de comestibles como empanadas, por ejemplo, deben salir a las calles con los alimentos cocidos previamente y no podrán hacer uso de cocinas, hornos, estufas ni parrillas en plena vía pública.

Pólvora o pirotecnia, fauna, bebidas alcohólicas, inflables o saltarines también están restringidos y no se pueden usar para ejercer actividades comerciales en las calles.

Hasta el próximo 31 diciembre “no se podrán comercializar, vender, suministrar, manipular o usar cualquier producto o elemento que se enlista a continuación: cilindros de gas y maquinarias de combustión; elementos inflamables, tóxicos, insalubres, explosivos o dañosos; cualquier estructura semiestacionaria que no cumpla con las dimensiones estipuladas...”

También le sugerimos leer: Lo que se sabe de la mujer hallada sin vida en un caño, en Bucaramanga

Fijaron horarios

Más de 2.100 vendedores informales se caracterizaron por parte del Gobierno Local en lo corrido del presente año, en zonas neurálgicas como el Centro, Cabecera y Real de Minas, entre otras.

Según el Artículo 7 de dicha resolución, “el horario de atención de ventas en el espacio público será de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., de lunes a sábado. Los días domingo el horario será de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Los días 23, 24, 30 y 31 de diciembre de 2021 el horario será de 8:00 a.m. a 9:00 p.m.”.

Mobiliarios y espacio

El Gobierno Local anunció que mantendrá estricto control en el número de ventas callejeras con operativos de vigilancia permanentes, de modo tal que solo se permitirá un mobiliario o puesto por vendedor y su núcleo familiar.

Las mesas, estantes o carros usados para vender productos “no podrán ocupar un área superior a un metro de profundidad, 1,8 metros de frente y 1,80 metros de altura”, según tal normativa.

Tampoco se permitirá la ubicación de sillas, bancas ni mesas para comensales o clientes de productos ofrecidos en las calles.

“Hemos tenido buen diálogo. El decreto ya está, lo acatamos o Secretaría del Interior y Policía lo hacen cumplir, no hay nada más que hacer. Este año sí nos comprometimos, en reuniones en las que estuvo el comercio formal y los vendedores informales. Por la pandemia y la llegada de ciudadanos extranjeros aumentaron las ventas”, expresó Rafael Páez, líder de los vendedores informales en el Centro de la ciudad.