$!Secuelas en el páramo: Otra mirada del incendio en Berlín, Santander

La forma en las que los campesinos percibían el páramo cambió. En la zona existían varios campos de pino que no se volverán a sembrar por miedo a que, por su alta combustión, estos acrecienten algún incendio que pueda volver a ocurrir.

Un valle de frailejones entre cenizas

“Se activa la sensibilidad, por eso traté de decirle al equipo de Biótica: tenemos que hacer algo desde nuestra función social, no solo como empresa, sino como profesionales del área ambiental. Por ejemplo, en la zona ya había tomado fotografías de un colibrí endémico de los páramos, saber que esas especies se fueron o se murieron ahí. Esto le toca a uno las fibras más sensibles”, relató Cáceres.

Pero al mismo tiempo expresó que por su conocimiento sobre la dinámica de los ecosistemas lo hizo aterrizar rápido y saber que tienen esa capacidad de resiliencia y de recuperarse. “Ese día me acuerdo de que encontramos varios ratoncitos de páramo y logramos rescatarlos”.

Las lluvias ‘abrieron’ la esperanza

La ‘cuna’ de frailejones

“Es un trabajo hermoso, es una oportunidad que no la tiene todo el mundo. Estoy orgulloso de cuidarlos”, expresó José Yamel.

El ‘niñero’ de estos bebés es José Moreno, guardabosques del acueducto. El hombre llega a las 7:00 a.m. al vivero, les pone riego, limpia el área en las que se encuentran las bolsas que contienen las plantas y ayuda a que estas reciban luz y aire.

Cuando estas plántulas adquieren una altura de más de cinco centímetros están listas para ser sembradas nuevamente en el páramo. Se prevé que varios de estos frailejones sean plantados en las áreas en las que sus predecesores no lograron resistir al calor abrazador de las llamas.

Establecerán un ‘modelo’ del páramo

Los daños para el acueducto

El 70 % de los predios donde ocurrió el incendio son del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (amb), por lo menos 245 hectáreas. Es una extensión menor, si se compara con todos los terrenos a cargo del amb, que suman 12 mil hectáreas en zona de páramo y bosque de niebla.

Alejandro Estrada, gerente del amb, indicó que el predio afectado hace unos años recibió un proceso de recuperación porque el terreno estaba dedicado a lo agroindustria. El amb lo compra y le cambia el uso, era para la conservación de fauna y flora.

“Es una pérdida significativa, considerando que hemos dedicado 16 años a la restauración de un terreno que, al momento de su adquisición, se encontraba severamente afectado por actividades humanas como la siembra de cultivos de cebolla, papa y la práctica de la ganadería. Desde el inicio, nuestro enfoque ha sido revitalizar el área con las mismas especies autóctonas, dando origen a la creación de la guardería de frailejones y el vivero de especies de alta montaña”, señaló Estrada.

A renglón seguido aseveró que el área afectada es pequeña en relación con lo grande que es el páramo, que se extiende por 150.000 hectáreas entre los Santander, en este sentido, la seguridad hídrica no se vería afectada.

“Todavía no tenemos un dato de todo lo que se perdió, no sabemos si es restaurar o reforestar. Eso será producto de un diagnóstico que se hará entre muchas instituciones, sector público, Gobierno nacional y empresarios. Pero vemos una gran esperanza por el hecho de que la guardería se pudo proteger y ahí nos ahorramos años de recuperación. Si se hubiera quemado, tendríamos que empezar de cero y no empezamos de cero”, detalló Estrada.

Al preguntarle sobre cuántos recursos se invertirán para recuperar esa zona, el gerente aseguró que no hay una cuantía estimada, eso se sabrá cuando se tenga más información del diagnóstico de la afectación, incluso reveló que al ser un evento imprevisible, el amb no tiene un presupuesto para esos sucesos, pero sí tiene bolsa de recursos para reforestación y recuperación de cuencas.

Asimismo, reconoció que los técnicos del acueducto tienen suficiente información sobre la flora del páramo, pero poca sobre la fauna. “Hemos encontrado muchas manos que quieren colaborar, pero estamos tratando de tener una solo línea, junto con la Alcaldía de Bucaramanga, Gobernación y Ministerio de Ambiente. Ya tenemos una mesa de trabajo para coordinar la recuperación”.