El Hemocentro de Santander, único banco de sangre público del oriente colombiano, que cubre las solicitudes de los pacientes de seis departamentos del país, continúa con insuficiencia de hemocomponentes.

La situación, según explica Sigifredo Fonseca, subgerente de apoyo diagnóstico del Hospital Universitario de Santander, HUS, no solo afecta a esta institución sino a otras clínicas y hospitales de Santander y del país.

Según el funcionario, la disminución en los donantes obedece al período de vacaciones. En contraste, la demanda de sangre por esta época se incrementa.

“En los meses de noviembre, diciembre y enero siempre habrá faltantes de sangre por muchas razones: aumentan los accidentes, los quemados y las heridas por riñas. Particularmente este hospital, por ser cabeza de red en el Departamento, recibe todos los pacientes quemados de la región y de algunas otras. La demanda aumenta y las ofertas disminuyen porque las universidades que son las que más nos ayudan están en vacaciones”, explicó Sigifredo Fonseca.

Leidy Jaimes, coordinadora de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica Cardiovascular de la Fundación Cardiovascular, reveló que por falta de sangre O+ tuvieron que cancelar tres cirugías.

“El banco Higuera Escalante, que es el que nos provee de hemocomponentes en este momento, no tiene sangre 0+. Tenemos niños que necesitamos llevar a cirugía, pero por falta de sangre tuvimos que cancelarlos, pues no podemos iniciar un procedimiento sin las unidades requeridas”, dijo la Coordinadora de la UCI.

Así mismo explicó que el número de pacientes puede aumentar, pues en la Unidad de Cuidados Intensivos se da el manejo de pacientes complejos que en cualquier momento pueden ingresar a cirugía o así no sea el caso necesitan sangre para otros procedimientos.

Un llamado a donar

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, INS, en las últimas semanas de diciembre y el comienzo de enero se ha registrado una reducción mayor al 50 % en la donación en el ámbito nacional.

A pesar de la escasez y el aumento en la demanda, el Hemocentro ha podido suplir todos los requerimientos. Sin embargo, el llamado sigue siendo a donar.

En un mes, el Hemocentro logra captar entre 900 y mil unidades de sangre, de las cuales cerca de 200 y 300 provienen de las jornadas de donación voluntaria, en parques; campañas que en esta época no dan el mismo resultado, pues la gente no tiene la voluntad de donar.

En diciembre del año pasado, el banco registró un total de 576 donantes, en su mayoría que asistieron voluntariamente.

“Lo ideal es que las personas que quieran y puedan donar no lo hagan solo una vez, sino que se conviertan en donantes habituales”, añadió.

Además de salvar vidas, la donación de sangre puede traer muchos beneficios a la salud del donante, por ejemplo: rejuvenece el organismo, al detectar que se reduce el nivel del fluido; el cuerpo genera nuevas células y da paso a una sangre limpia y fresca y equilibra los niveles de hierro.

No crea en mitos

Xiomara Merchán, coordinadora de Promoción y Donación del Banco de Sangre de la Cruz Roja Colombiana, aclaró la realidad de algunos mitos que existen frente a la donación de sangre.

- “Si dono sangre puedo contraer enfermedades”

Falso, debido a que se utilizan insumos totalmente estériles y de uso único para una sola persona. Es un procedimiento totalmente seguro.

- “Si tengo tatuajes o piercings no puedo ser donante”

Falso. Después de que una persona se realiza algún tipo de tatuaje o perforación debe esperar que transcurran doce meses de su realización, pues no sabemos el tipo de confiabilidad de las agujas con las que se realizó el procedimiento.

- “La sangre solo se necesita en casos de emergencia”

Generalmente existen muchos pacientes que debido a sus patologías o enfermedades requieren de transfusiones sanguíneas, diariamente muchas personas necesitan sangre para diferentes procedimientos.

“Los componentes sanguíneos tienen fecha de vencimiento, los glóbulos rojos tienen una duración de aproximadamente 30 días, las plaquetas de cinco y el plasma después de un procedimiento especial un año, por eso es que se necesitan donantes constantes”.

A lo anterior, la Coordinadora Nacional mencionó que aunque en el país donan 28 personas por cada mil habitantes aún no existe la cultura de ser donantes habituales que es lo importante. Recuerde que la sangre es un componente vital que solo produce el cuerpo humano.

¿Cómo sé si puedo ser donante?

Para ser donante de sangre se deben cumplir ciertos requisitos, el más importante es que se encuentre dentro del rango de edad permitido, ser mayor de 18 y menor de 65 años.

El peso también es un factor a tener en cuenta. Debe pesar más de 50 kilogramos y registrar un Índice de Masa Corporal mayor de 19.

No haber padecido enfermedades de transmisión sexual o sospechar ser portador de alguna, no haber padecido cáncer, ni tener enfermedades del corazón o los pulmones, no haber sido sometido a tratamientos odontológicos en los últimos siete días y no padecer de infecciones o estar en tratamiento con antibióticos, antiparasitarios o antivirales son las principales restricciones.

Cerca del 50% de la población en Colombia es 0+, por lo tanto es el grupo sanguíneo que más se requiere igual que el O- por ser el donante universal.