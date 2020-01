Proponer una política municipal de bilingüismo, fortalecer las competencias de los docentes, aprovechar la tecnología y hacer transferencia de conocimiento de colegios privados como el New Cambridge o el Panamericano, además de una agenda internacional y convenios con Estados Unidos e Inglaterra son las propuestas.

Deserción escolar

Según el programa ‘Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos’, la tasa de deserción en casi todos los niveles educativos se incrementó durante el año 2018 respecto al 2015, llegando a ser en Bucaramanga dos veces superior al valor referente de menor a 2 %.

Ante esto, la Secretaria de Educación señaló que hay que seguir trabajando en estrategias de permanencia como el PAE, el transporte escolar y la jornada escolar complementaria.

La propuesta del Alcalde es invitar al sector empresarial a estar atentos a esas deserciones e ir y conocer de primera mano que está pasando con esa familia.

“Hay causas que no se están identificando claramente, puede ser un tema de falta de recursos para transporte, falta de empleo o alimentación. No quiero una sociedad involucrada, sino comprometida con los problemas de ciudad y esto no es un problema de la Secretaría o la Alcaldía, es un problema de la sociedad”.

Le puede interesar: El ingenio de los santandereanos no para; en la UMB desarrollaron una “seatbrella”.

Educación gratuita

La gratuidad de la educación en Bucaramanga existe y es garantizada por el Ministerio de Educación Nacional. De acuerdo con Rueda Vivas, Bucaramanga invertirá este año cerca de $305 mil millones, de los cuales, cerca del 80% irán al pago de la nómina docente.

“Es importante hacer un llamado a los padres de familia para que exijan en su institución educativa oficial que esa gratuidad sea real y efectiva. No está autorizado ningún tipo de cobro por parte de la Secretaría de Educación”.

Robótica e investigación

La robótica, área que tantos reconocimientos le ha entregado a Santander, tendrá un gran apoyo este año en los establecimientos oficiales. De acuerdo con Juan Carlos Cárdenas, fortalecer esta ciencia es una manera de atraer inversiones extranjeras.

“Tenemos una gran población de jóvenes que queremos sigan creciendo en ese conocimiento para que ayuden a mejorar muchas líneas productivas. La robótica nos llevará a encontrar potencialidades que hoy no tenemos. Adicionalmente, con las aulas Steam, en diez sedes educativas, que en un mes se espera entregarlas, se cambia la manera de enseñar, integrando ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas