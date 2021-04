Se espera que hoy jueves 22 de abril, a las 2:00 p.m., los cuatro alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga y los representantes del gremio del transporte público colectivo e individual puedan encontrarse para trabajar en torno a los puntos que motivaron a la protesta del pasado martes 20 de abril.

Para esto, el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado fue el encargado de citar a los mandatarios, tras ofrecerse como mediador en el diálogo que estas dos partes aún no han podido llevar a cabo. El objetivo es que más allá de que se levante el paro de manera definitiva y no se afecte más la movilidad de los miles de ciudadanos que residen en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, se brinde respuesta a las persistentes quejas y peticiones que vienen haciendo los transportadores.

Lea también: Las cifras que tienen al transporte de Bucaramanga en crisis

Jesús Alberto Güiza, uno de los líderes de la protesta, aseguró que “nosotros queremos que los alcaldes escuchen las problemáticas que tenemos. Si los alcaldes no llegan a esta reunión volvemos a paro el 3 de mayo. Queremos que todos estén ahí, no queremos que nos manden más asesores porque no vamos a hablar con ellos, ya lo hemos hecho en anteriores ocasiones y todo sigue igual porque no han solucionado nada, ya que no son los que tienen la decisión”.

Edwin Fabián Pinzón Gómez, representante de la Asociación de Inversionistas del Transporte Convencional, Asintransco, advirtió que “si falta un alcalde nos levantamos de la mesa nuevamente, como lo hicimos el martes, porque las decisiones que se deben tomar son con todos los alcaldes, mejor dicho con toda la Junta Metropolitana para que esto sea real”.

Por su parte, Carmelo Guerrero, líder de los taxistas y representante de Asotamb, señaló que en esta reunión también se esperará al alcalde de Lebrija, Luis Carlos Ayala, porque también se están presentando problemas con aquellos que prestan el servicio en el aeropuerto.