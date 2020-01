“Hay demasiadas quejas”

El inconformismo existe no solo en los usuarios, sino también en los trabajadores de Metrolínea. A lo largo de la última semana Vanguardia se entrevistó con varios conductores, despachadores de rutas y taquilleros del sistema, quienes hablaron sobre las diversas quejas expuestas por la ciudadanía y sobre presuntos cambios que se realizarían en ciertos recorridos.

Tripulantes de los buses verdes le contaron a este medio que “las rutas articuladas (T3 y T2) ya no dan abasto. Se están presentando roces entre los usuarios porque no hay espacio en los buses. No se ha puesto la ruta RE1, que apoyaba a las articuladas y también falta la T1. Los pasajeros se desquitan con uno y no entienden que son asuntos de la dirección”.

“Los articulados tienen una capacidad máxima para 170 pasajeros, y se les están metiendo más de 200 usuarios. Los articulados los están mandando con frecuencias de 10 minutos, cuando deben ser cada cuatro o seis minutos... Hay demasiadas quejas en estos días”, dijeron las fuentes consultadas.