$!Video: Conductor de Metrolínea salvó a un gato atropellado en plena autopista a Floridablanca

Al parecer, los dos gatos de la mujer se habrían salido en la noche anterior, como habitualmente lo hacían. “La dueño comentó que solo había regresado uno. Ella dice que salían mucho. Esa madrugada la gata llamaba a su compañero pero no apareció. Tal vez se salió más de lo normal y lo atropellaron en la autopista”.

Un collar azul que lucía el gato era indicio de que tenía una familia, así que se inició una campaña a través de las redes sociales para encontrar a sus dueños. “Ya en la noche una señora me llamó a darme las gracias”.

Precisamente, comentó que al momento de rescatar al gato recordó el sufrimiento que vivió su hijo cuando tenía siete años de edad y una moto mató a su mascota. “El motociclista se dio a la fuga y a mi niño le dio muy duro porque no lo alcanzamos a salvar. Lloraba mucho, duró dos días sin ir al colegio porque estuvo muy deprimido”.

El hombre pidió a una de las pasajeras que grabara un video para evitar malentendidos y dejar en claro que él no atropelló al gato. “Lo recogí y contacté al ambientalista Orlando Beltrán, quien tiene una fundación de animales”.

En ese momento Monsalve siguió la ruta, pero intrigado por lo que pudiera pasar con el gato, antes del siguiente recorrido alistó una caja de cartón para auxiliarlo si era necesario. Así fue, al volver a pasar por mismo punto, hacia las 9:15 a.m., el pequeño estaba abandonado a su suerte y ensangrentado bajo el inclemente sol. “Me dio pesar con el animalito, siempre llevaba bastante tiempo ahí”.

“Un muchacho estaba tomando fotos, me dio curiosidad de ver qué estaba fotografiando. Cuando miré, vi al gato en el piso ya accidentado”, relató.

Como de costumbre, el pasado lunes hacia las 7:26 a.m., Carlos Monsalve arrancó el recorrido de la ruta P6 desde la estación UIS con rumbo a Floridablanca. Todo marchaba en orden, hasta que en inmediaciones del sector conocido como Papi Quiero Piña se percató de que a un costado de la vía se encontraba un animal malherido.

Se sabe que el gato requiere cirugías para reconstruir su mandíbula. Por ahora, permanece canalizado con líquidos mientras se estabiliza.

Con esta acción Carlos Monsalve afirma que aunque sí han existido accidentes entre buses de Metrolínea y animales, no todos los conductores obran de mala fe. “Nosotros no salimos a matar perros, no todos somos ‘frutos del mismo árbol’. A nosotros nos han inculcado estar pendientes de los ciclistas, los peatones y los animales. Queremos que cada día se enamoren de nuestro servicio”.

Orlando Beltrán, defensor de la naturaleza, advirtió que los casos de mascotas atropellados en la ciudad cada vez son más notables. “Qué tristeza ver que la gente no respeta a los animales. Cuando ven que van a atravesar la vía no frenan”, lamentó.

Por esta razón, solicitó a los ciudadanos manejar con prudencia y cuidando todas las vidas. Puso como ejemplo a Carlos Monsalve.