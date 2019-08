Un caso de intento de fuga, por parte de un taxista a quien le había puesto un cepo en la calle 61 entre carreras 16F y diagonal 15, atendieron los agentes de tránsito el pasado miércoles.

Hacia las 4:00 de la tarde, los alféreces realizaban labores de rutina cuando observaron un taxi parqueado sobre el andén, pero el conductor no estaba, por lo que procedieron a instalar el cepo.

Pasaron 15 minutos antes de que el taxista saliera de un casino y al notar que el vehículo tenía el artefacto en la llanta trasera izquierda, se subió e intentó darse a la fuga.

“Yo no le como a la autoridad, me voy y me llevo el cepo”, fue lo que según un agente de tránsito que atendió el caso, les manifestó el taxista mientras los insultaba.

“Intentó irse, pero apenas anduvo como 30 metros y el carro se le frenó”. Efectivamente, en un video captado por los agentes, se evidencia como en el intento de fuga, el conductor ‘rastrilla’ el asfalto con el cepo.

“Al ver que no podía evadirse, se bajó y presentó los documentos; tenía vencida la licencia de conducción, por lo que se le inmovilizó el carro. Debido a que intentó huir, como quedó registrado en el comparendo, no tiene derecho a descuentos”, manifestó el alférez.