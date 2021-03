Controversia ha causado un concierto realizado el fin de semana en Cenfer, en el que participaron Paola Jara y otros artistas.

La controversia radica en las aglomeraciones y falta de protocolos de bioseguridad que pueden ocurrir en este tipo de eventos, en plena época de pandemia, pues a pesar de que las cifras han ido en descenso en Santander, siguen siendo preocupantes y eventos como este podrían contribuir a que el pico suba de nuevo.

“No hay derecho. Esto pasó ayer (sábado) en Cenfer”, “¿Ya terminó la pandemia? Que se sepa, no. Entonces ¿por qué se actúa en contravía? No hay derecho.”, “0.5 % de vacunación, toques de queda, pico y cédula ¿y autorizan un concierto? ¿Será que ya paso el virus? ¿Será que la cepa brasilera es una mentira?, ¿será que lo que está viviendo Brasil no lo vamos a vivir nosotros? Gracias”, “Si el concierto fue en Cenfer, la guachafita le corresponde a Girón”, “Tienen a la ciudad y al comercio con toque de queda hace meses pero sí autorizan conciertos.... Incoherencia absoluta”, son algunos de los mensajes en redes sociales.

La pregunta de muchos es ¿quién autoriza estos conciertos? Fuentes consultadas por Vanguardia manifestaron que la autorización de estos conciertos en Cenfer es proferida por la Alcaldía de Girón.

Según la Alcaldía de dicho municipio, estos permisos se expiden a través de un decreto del Ministerio del Interior, que es el que autoriza hacer o no hacer el concierto, a igual que el Ministerio de Salud.

“Como entidades territoriales no expedimos permisos ni plan piloto, estos son autorizados por el Ministerio. Se pasó la solicitud con todos los protocolos de bioseguridad y ellos fueron quienes autorizaron para expedir los permisos”, informó la Alcaldía de Girón.

“Un ciudadano puede venir y decir ¿puedo hacer un concierto? como no somos la autoridad competente, sino el Gobierno Nacional, nosotros preguntamos y si cumple con los protocolos, el Ministerio del Interior da el permiso”.

Esta redacción se comunicó con Juan Carlos Pinto, secretario de Seguridad de Girón, quien manifestó lo siguiente: “Hace dos o tres meses, un empresario hizo la solicitud a un evento, se recepcionó la documentación, se le expresa lo de ley que es de competencia de la Administración Municipal, él radica toda la documentación de cumplimiento al decreto 3888, a la Ley 1493 y a la resolución 0666 del Ministerio de alud y Protección Social que son lo protocolos de bioseguridad.

“Nosotros hace como dos o tres meses habíamos solicitado al Ministerio la autorización de Plan Piloto estipulad en el decreto nacional, para la realización de eventos masivos, ferias agroempresaliaes, eventos como conciertos y demás.

“El empresario radicó y dio cumplimiento a todo lo que exige el decreto y condicionamientos, y el Ministerio del Interior envió autorización de el Plan Piloto para esa clase eventos, la Administración Municipal a través de las secretarías de Seguridad y Gestión de Riesgo, en atención al cumplimiento de todo lo que pide la normatividad para eventos en el municipio, y en concordancia con el Gobierno Nacional que pide actualización de planes piloto para esta clase de eventos, una vez llega la aprobación del Ministerio, aprueba el evento y se realiza sin ninguna novedad con el cumplimiento de norma nacional”.