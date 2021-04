El funcionario aseveró que hasta el sector llegó una comisión de la Oficina del Medio Ambiente y Gestión del Riesgo y de la Secretaría del Interior que, acompañados de la Policía Nacional, “suspendieron algunas intervenciones urbanísticas que pretendían ejecutarse con parcelaciones ilegales”.

El Inspector Tercero de Policía aseguró que “estos resultados se lograron, gracias a la colaboración de la comunidad que advirtió a las autoridades sobre las acciones de urbanizadores ilegales”.

La administración municipal hizo un llamado a la ciudadanía a no creer en falsas promesas de compra y venta de lotes en terrenos que no son aptos para construcciones por estar en zonas no autorizadas. Se pide denunciar al 123 cualquier evento sospechoso en este sentido.