Sin embargo, luego de casi 40 años de estar al servicio de los habitantes del municipio ‘garrotero’, la piscina de Villaconcha sucumbió ante las pretensiones de modernización que manifestó la Alcaldía de Piedecuesta, pues ahí se construirá un parqueadero que servirá para quienes visiten el estadio.

Esta decisión generó malestar entre deportistas y habitantes del municipio, quienes alegaron que no había razón de peso para derrumbar esta insignia de la natación pidecuestana.

“La destrucción de la piscina no está autorizada en la licencia de construcción. El famoso parqueadero que ha manifestado la secretaria de infraestructura no aparece en los planos, no aparece en las áreas a construir y no aparece en el cronograma de la obra. Esta piscina es un patrimonio público”, dijo Omar Cucuma Lancheros, entrenador de natación del municipio.

Y es que Vanguardia tuvo acceso a varios documentos, uno de ellos la licencia de construcción, en donde la obra se concibe como un proyecto para mejorar las condiciones del estadio, y al dar cumplimiento a esto “será un complejo totalmente funcional e íntegro, contando que posee dos escenarios más, los cuales son el coliseo cubierto y la piscina semiolímpica”.

Del mismo modo, en el artículo segundo del mismo documento, textualmente dice que “el coliseo y piscina semiolímpica no tendrán intervención alguna”, por eso su demolición ha generado múltiples críticas y comentarios.