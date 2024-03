La exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, condenada a 14 años de prisión por el escándalo de las 'chuzadas', dio a conocer este martes que no se encuentra realizando acercamientos con la Fiscalía.

María del Pilar Hurtado niega colaboración con la Fiscalía (Foto: Colprensa / VANGUARDIA LIBERAL)

Asi lo hizo saber Hurtado en un comunicado en el que reconoció que se ha reunido con funcionarios del ente investigador. "El pasado viernes 26 de junio atendí a un alto funcionario de la Fiscalla General de la Nación, quien indagó sobre mi ánimo de colaboración con la justicia colombiana. Al respecto manifesté que tenía toda la disposición de comparecer ante todos los eventuales llamados que me haga".



Agrega que "en diversas oportunidades he manifestado públicamente mi voluntad de comparecer ante la Justicia cuando sea requerida para decir la verdad. Actualmente no me encuentro realizando acercamientos con la Fiscalía".



La comunicación se conoce después de que circularon versiones de medios radiales en las que se afirmaba que la exdirectora del DAS estaba colaborando a cambio de beneficios.