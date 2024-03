El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, rindió declaraciones sobre la controversia por el aumento de los cultivos ilícitos en el Catatumbo y la posible reanudación de las fumigaciones con glifosato. Las afirmaciones fueron dadas en la ceremonia del 62 aniversario de la Dijin.

Fumigación con glifosato es un tema que debe estar superado: Defensor del Pueblo (Foto: COLPRENSA/VANGUARDIA LIBERAL)

"Claro que las erradicaciones en esas condiciones están prohibidas por la ley, además está reconocido por el Ministerio de Salud y la OMS que no es viable realizar estos procedimientos. Hemos pasado una serie de tutelas que impiden esta forma de fumigar", aseguró Otálora.



Dentro de las consideraciones de la Defensoría del Pueblo, la discusión sobre las fumigaciones con el químico y ya debería estar superada y el Gobierno debería pensar en otras políticas sobre la erradicación.



Además, el funcionario aseguró que el Gobierno no ha dado un pronunciamiento oficial sobre reanudar la fumigación con glifosato en el Catatumbo, añadiendo que hay un precedente de la Corte Constitucional en el cual no se permiten esos procesos de erradicación.