Ya inició la octava versión de la Semana por la Paz, en la cual, las ciudades de todo el país tendrán actividades para integrar las perspectivas de las organizaciones, entidades, ciudadanos en general y colectivos con respecto a la paz.

Esta semana inicia la octava versión de la 'Semana por la Paz' (Foto: Colprensa / VANGUARDIA LIBERAL)

Compartir

Esta semana inicia la octava versión de la 'Semana por la Paz' (Foto: Colprensa / VANGUARDIA LIBERAL)

En esta ocasión trabajará con la campaña ‘Yo saludo’, con la cual se busca introducir nuevos lenguajes y resignificar los que son usuales para la construcción de la vida cotidiana y colaborar en el cumplimiento de los acuerdos que se logren en la Habana entre las Farc y el Gobierno Nacional.



Dentro de las actividades programadas se encuentran actos de pedagogía para la paz en el inicio de los “100 días por la paz”, foros con los candidatos a las alcaldías y gobernaciones; congresos de intercambio por la paz, promovidos por Afromupaz un colectivo sujeto de reparación colectiva; talleres y presentaciones en “Do Festival” o festival de teatro de las y los oprimidos; presentaciones musicales, entre otras actividades.



Todas ellas con miras a apoyar el proceso de paz con las Farc, pero también para pedir la pronta consolidación de un diálogo con el Eln, bajo el eslogan “La paz es ahora”.



Durante la semana también se realizarán debates electorales sobre el tema, que iniciarán este martes 8 de septiembre con los candidatos a la Alcaldía de Bogotá. Y el 10 de septiembre en las 32 ciudades del país se encenderá la ‘Llama por la Paz’, que en la capital se hará en la plazoleta externa de la ‘Plaza de la Hoja’.



La Semana por la Paz es apoyada por la Pastoral Social de la iglesia católica sus confesiones lasallista y jesuita, los menonitas, la Fundación para la Reconciliación, entidades públicas como la Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas y la Alta Consejería para las Víctimas de Bogotá, y la organización emblemática de esta semana y la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz -Redepaz-.



Actividades por regiones

En la Región Nororiental



•Bucaramanga saluda la Semana por la Paz el domingo 6 en el Parque Santander con una actividad en la ciclovía en torno a la campaña Yo Saludo. Luego, durante toda la semana, todos los establecimientos educativos del departamento realizarán las ‘Jornadas Pedagógicas Educativas Yo Saludo La Paz’. El martes 8 habrá foro de candidatos a la alcaldía y gobernación en torno a este tema en la sede de la Cámara de Comercio de la capital.



•Socorro, Santa Cruz de la Colina, Matanza, Simacota, Plarón, Lebrija, Curití, Palmas delSocorro, Santa Helena del Opón, Florían, Carcasí, California, Puerto Wilches, Sabana de Torres, Aratoca, Charalá, Betulia y San Vicente de Churcurí se unirán el viernes 11 en torno a una curiosa actividad: la jornada ‘Ya no me arrecho, concilio’.



•En la Casa del General Santander en el municipio de Villa del Rosario (Santander) durante toda la semana se llevará a cabo una serie de conversatorios en torno a la experiencia internacional en el posconflicto.



•Charalá realizará un foro sobre reparación colectiva en el corregimiento de Riachuelo el domingo 6, a las 9 de la mañana.



En Bogotá



•En la Universidad Javeriana, aliada de esta actividad, se instalará una carpa museo para recrear la memoria y realizar diálogos abiertos. Los auditorios Luis Carlos Galán y Felix Restrepo servirán para dictar el seminario ‘El arte de ser feliz’ y realizar el Festival del Teatro del Oprimido, respectivamente. Mientras tanto, la Facultad de Teología de esta Universidad realizará el Primer Congreso Internacional de Resiliencia y Paz (también en el Felix Restrepo).



•La Institución Educativa Distrital Colegio Arbolizadora Alta (Calle 59c sur # 48ª - 15), Ciudad Bolívar de Bogotá, realizará una actividad lúdica con los niños el día 9 de septiembre consistente en una Cabalgata de Caballitos de Palo por la Paz.



•El jueves 10, habrá Comparsas que marcharán desde el Planetario Distrital hasta la Plaza de Bolívar como celebración de la participación de la mujer en la construcción de paz. Esta actividad será de 9 a.m. a 5 p.m.



•Frente a la Biblioteca del Tintal el viernes 11 habrá una actividad a las 6:30 de la mañana llamada “La ruta de del saludo” y ese mismo viernes, en la Avenida Calle 26 Frente al Centro de Memoria Paz y Reconciliación será inaugurado un mural que refuerza el mensaje de esta semana: "La Paz es Ahora".



•Y en la Plaza del Barrio Egipto (Calle 10a con Cra 3este), como cierre –el domingo 13- habrá una ‘Declaración Centro como Territorio de Paz’, desde las 10:00 am. hasta las 6:00 pm.



En Antioquia y Eje Cafetero, durante toda la semana:



•En las escuelas Agustín García y Luis López de Mesa, en el Centro Educativo Rayuela y en el jardín infantil del municipio de San Matías (Antioquia) habrá actividades con niños y jóvenes sobre construcción de paz y valores.



•En la Casa de Cultura y Casa de la Mujer, en la escuela rural Los Chorros #1 y en la Institución Educativa Señora del Rosario en el municipio de Campamento (Antioquia) se abordará el tema de la convivencia con las víctimas.



•En Yarumal (Antioquia) se emitirá un programa por la Emisora Cerro Azul que promociona el pacto ciudadano y de gobernabilidad por la paz y en el Salón Múltiple de Institución Educativa de María habrá un canelazo y una jornada de luz.



•En Medellín habrá una graduación masiva el miércoles 9 en el auditorio Plaza de la Libertad para quienes han venido tomando el Diplomado de Derechos Humanos, Perdón y Reconciliación.



En la Costa Caribe:



•En Uribia (Guajira) la Parroquia Inmaculada Concepción dará la bienvenida a la Semana por la Paz 2015 con una Celebración Eucarística el domingo 6 a las 6:00 a.m. A las 8:00 a.m. en la Casa de la Justicia habrá un Encuentro Integrantes del grupo scout Nu Chonkay. A las 3:00 p.m. las comunidades indígenas realizarán una actividad de integración con la campaña Yo Saludo. Y a las 4:00 esta actividad se extenderá a los barrios vulnerables del municipio.



•Luego, en el transcurso de la semana y en la plaza principal de Uribia, habrá lectura de cuentos relacionados con la paz y la reconciliación. En la Ranchería Jisentirra de este mismo municipio el martes 8 habrá una jornada de acción integral. Y el viernes 11 planean unir en una programación a las emisoras de Colombia y de Venezuela.



•En Santa Marta, Ciénaga, la zona bananera, Retén, Aracataca y Fundación el domingo 6 a las 10 a.m. replicarán las campanas para invitar a la celebración y participación de la liturgia. Daremos apertura a la Semana por la Paz.



•La Universidad de Córdoba se unirá a esta jornada de reflexión a través de la actividad de un abrazotón e información de los borradores de acuerdos que se han suscrito en La Habana. Esto será durante la mañana del lunes 7.



•En Aracataca (Magdalena) el miércoles 9 marcharán tres colegios distritales desde el Colegio Gabriel García Márquez hasta el Parque Simón Bolívar durante la jornada escolar.



•En Aguachica (Cesar), esta población conmemorará los 20 años de su emblemática Consulta Popular por la Paz de 1995. Lo hará de 8:00 am. a 4:00pm el miércoles 9 en todas las instituciones educativas. Y al día siguiente, jueves 10 hará la presentación del Libro de Memoria Histórica en la Cámara de Comercio de este municipio, luego de lo cual invita a una caminata del Parque Morrocoy hasta el Coliseo de la Ciudadela de Paz.



•Ovejas (Sucre) realizará ese miércoles 9 una caminata por la paz a las 6 de la tarde.



En la región pacífica:



•Samaná (Nariño) dará lugar a la apertura de la Semana por la Paz con una eucaristía campal, en el Parque Sol Andino, a las 6:00 p.m. En esta participarán diferentes barrios, organizaciones e instituciones con velas y banderas blancas con los nombres de personas conocidas, vecinas, amigas que fueron víctimas del conflicto y de la violencia. Además, habrá premiación de los ganadores del concurso vicarial del afiche de la Semana por la Paz 2015 que se desarrollará en cada parroquia. A las 7:30 p.m. de ese mismo día también habrá marcha con velas encendidas desde la Avenida Mayor Alejo hasta el mural de la memoria, finalizando con una oración ecuménica y una reflexión en torno a la construcción de la paz y la reconciliación.



•Los colegios de la zona rural de Buenaventura realizarán el martes 8 una serie de talleres - cátedra por la paz con base en los siguientes ejes: 1. Comadreo como estrategia pedagógica para la paz. 2. Colombia diversa: sin sexismo, racismo y homofobia; sin clasismo, ni capitalismo y en contra de la violencia estructural.



•En Cali y Popayán las organizaciones sociales realizarán en distintas plazas públicas y hacia las 6 de la tarde de diferentes días de la semana la llamada ‘Velatón: enciende una vela por la paz’.



En la región Centro:



•En Sogamoso (Boyacá) el lunes 7 habrá un encuentro de mujeres por la paz y, al mismo, tiempo, un encuentro de jóvenes por la paz.



• En Chiquinquirá (Boyacá) el 8 y 9 de septiembre tendrá lugar un encuentro por la convivencia escolar. También lo habrá en Garagoa, aunque una semana después (14 y 15).



•En Pisba y Pajarito habrá encuentros de jóvenes constructores de paz. Esto será el 10 de septiembre.



• Y en Alvarado (Tolima) habrá actividades escolares por la paz en la institución educativa Enrique Caicedo, del 7 al 12 de septiembre.



Toda esta programación está sujeta a ajustes dada la cantidad de organizaciones que participan.