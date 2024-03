Colombia no es un país de golpes ni de rupturas institucionales fiscal Francisco Barbosa

En su última declaración como fiscal general de Nación Francisco Barbosa se refirió a varios temas que en los últimos días han causado revuelo y polémica en el país entre ellos el supuesto golpe de estado contra el presidente Petro

Fiscal Francisco Barbosa (Foto: cortesía/VANGUARDIA).

Compartir

Fiscal Francisco Barbosa (Foto: cortesía/VANGUARDIA).

Este lunes, 12 de febrero, Francisco Barbosa Delgado termina su periodo como fiscal general de Nación, cargo que ocupó por cuatro años.

El saliente fiscal en su última declaración se refirió a varios temas que en los últimos días han causado polémica en el país. En un primer momento, Barbosa habló sobre las afirmaciones que hizo el presidente Gustavo Petro sobre lo que considera una persecución en su contra por parte de la Procuraduría y la Fiscalía, y una supuesta “ruptura de la institucionalidad".

Entérese: “Es una deslealtad a los acuerdos": Alto Comisionado sobre ataques de Eln y disidencias

"Esta fue una Fiscalía de la institucionalidad, no de la confrontación, no de la polarización. No podemos equivocarnos, la polarización significa enfrentarse sin argumentos y siempre la Fiscalía General de la Nación planteó argumentos ante el país y planteó una defensa irrestricta de la institucionalidad. Colombia no es un país de golpes, ni de rupturas institucionales, es un país que respeta los periodos", aseguró el fiscal Barbosa.

En cuanto a las declaraciones del presidente Petro sobre un supuesto golpe de estado bajo el liderazgo del fiscal Barbosa, este respondió que la Fiscalía no atenta contra ningún órgano del poder.

“Investigar no puede significar atentar contra una orden en el país (...) No hay ninguna posibilidad de que la Fiscalía atente contra ningún órgano del poder, y menos aún contra el mandato de un presidente”.

Con relación a las denuncias de la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, el fiscal general Francisco Barbosa confirmó que los hombres señalados sí son del CTI, pero adelantaban una investigación contra una grupo ilegal extorsionista y uno de sus integrantes vive en el mismo edificio que la funcionaria

Al finalizar su intervención, el fiscal Francisco Barbosa, aseguró: “le hemos cumplido al país y me siento muy honrado de haberle respondido a los colombianos con dignidad, con decoro y apego a lo que significa el servicio público, no exento por supuesto de controversias, no exento de momentos difíciles. Como Fiscal General de la Nación quisiera además decirles que Colombia es un país de instituciones, Colombia es un país de gente laboriosa y democrática".