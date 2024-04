¿Buscas apoyo económico para tus estudios? Descubre cómo obtener hasta $1.300.000 con el SENA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA ha anunciado un apoyo económico para estudiantes que se encuentren matriculados en programas de formación titulada.

Ustede podría recibir $1'300.000 mensuales, si cumple con estos requisitos como estudiante.

Compartir

Este beneficio, que puede alcanzar hasta $1.300.000 mensuales, está dirigido a aquellos que cumplan con ciertos requisitos.

Para aplicar a este apoyo, es necesario estar matriculado en un programa de formación titulada que no sea de oferta especial empresarial, virtual, a distancia o de articulación con la media.

Le puede interesar: Una guacharaca causa revuelo al atacar la silla de Petro en evento de Ecopetrol

Además, se requiere tener Sisbén o ser beneficiario de una EPS en el régimen subsidiado o contributivo, no tener contrato de aprendizaje, no estar vinculado laboralmente, no haber tenido condicionamiento de matrícula en los últimos tres meses, no recibir otro tipo de subsidio, mantener un buen rendimiento académico, y realizar la inscripción en las fechas establecidas en Sofía Plus.

Así puede postularse al subsidio por estudiar en el Sena @SENAComunica.



Uno de los requisitos imprescindibles es tener Sisben o estar afiliado como beneficiario en una EPS.



Detalles ⬇️ https://t.co/3XoB3jKtHj — Portafolio (@Portafolioco) February 21, 2024

Los montos del subsidio varían según la etapa en la que se encuentre el estudiante:

Fase lectiva: 50 % de un SMMLV ($650.000)

Fase práctica: 75 % de un SMMLV ($975.000)

Aprendiz universitario: un SMMLV completo ($1.300.000)

Es importante destacar que se priorizará a estudiantes pertenecientes a estratos 1 y 2, y que el apoyo económico busca cubrir gastos básicos relacionados con la formación, como transporte, alimentación, vestuario, entre otros.

Lea también: “No me dejen morir”, los gritos de auxilio de Jaime Vásquez antes de que un sicario acabara con su vida

Los interesados deben estar atentos al cronograma de fechas del SENA para participar en las convocatorias de apoyo de sostenimiento y aprovechar esta oportunidad de mejorar su formación y aumentar sus posibilidades laborales.

Con información de El Universal.