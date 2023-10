“A Bogotá se respeta, el Metro no se decide en China ”​​​​: Alcaldesa de Bogotá

Con un fuerte tono y pidiendo respeto, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López reaccionó a las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre los presuntos cambios que podrían pasar en la construcción del Metro de Bogotá.

Esto se dio luego de que el presidente Petro asegurará, tras una reunión con los representantes de la compañía CHEC (China Harbour Engineering Corporation), empresa encargada de la construcción del metro de Bogotá, que el metro subterráneo sí es viable hacerlo.

“Con la empresa del Metro hay coincidencia en que técnicamente se pueden desarrollar la primera línea en dos fases, una primera elevada y una subterránea, utilizando los estudios que en mi alcaldía se hicieron y los estudios que se han hecho en las siguientes alcaldías. No implicaría mayores demoras, técnicamente es posible, jurídicamente también. La pregunta es políticamente”, expresó el mandatario.

Durante un evento público, la alcaldesa pidió respeto a Bogotá y a los bogotanos frente a este tema, recalcando que “el Metro de Bogotá no se decide en China, se decide en Bogotá. El Metro no tiene reversa: a Bogotá se le respeta”

“Vale más para la democracia la decisión de Colombia y de Bogotá que el Presidente de China, por muy importante que sea. Que les pregunten primero a los bogotanos si quieren que se pare su metro. Es una falta de respeto que le estén preguntando a un gobierno extranjero qué quiere hacer con la vida de Kennedy y con la vida de Bogotá”, manifestó la mandataria de Bogotá.

En su intervención, la mandataria reveló que el presidente de China, Xi Jingping no citó al presidente Petro para abordar el tema del metro de Bogotá, “el Presidente de China respeta a Colombia, respeta a Bogotá y respeta los contratos, y no aceptó hablar con un Jefe de Estado de un contrato en una ciudad de América Latina. Para eso no son las vistas de estado”.

Además, señaló que en varias oportunidades se reunieron con el distrito y el gobierno en lo que respecta al metro, explicándole los inconvenientes para realizar los cambios para que la construcción sea soterrado.

“Se hubiera ahorrado el viaje, están aquí en Bogotá. De hecho, fue con los representantes de esa empresa que estuvimos sentados en enero de este año, en el Palacio de Nariño, viendo las mismas alternativas que el Presidente salió a plantear hoy”, aseguró.

En ese sentido, la alcaldesa fue enfática en afirmar que cuando no hay acuerdo entre las partes frente a diferentes interpretaciones de un contrato, es competencia del Consejo de Estado. “Desde enero le dijimos al Presidente que radicara la consulta en el Consejo de Estado y que ellos den claridad, vamos en octubre y nunca se radicó”. Y agregó: “señor Presidente, vaya al Consejo de Estado, no rehúya el Estado de Derecho de Colombia”.

Y agregó “Le mostramos al Presidente que cambiar el contrato, el trazado y la tipología desde la 50 con primera en adelante era inviable jurídicamente, y nos vamos a quedar sin Metro y con demandas por incumplir un contrato, por cambiar el objeto de un contrato, por superar el monto. Presidente no insista: el Metro no tiene reversa y a Bogotá se le respeta”.