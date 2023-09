El testimonio de una testigo podría darle un giro inesperado al caso del doble asesinato de Mauricio Leal y su madre Marleny Leal. En la mañana de este jueves, 21 de septiembre, continuó la audiencia y se presentó un nuevo testigo que desvirtuó la tesis de que Jhonier Leal, hoy imputado, fue el responsable.

Se trata de Francisca Teresa Muñoz González, quien en la diligencia judicial dijo que fue muy amiga de la familia Leal y señaló a Carlos Andrés García, hermano de Mauricio Leal, y privado en una cárcel, de ser el responsable del doble crimen que conmocionó al país en noviembre de 2021.

"Con Marleny éramos muy buenas amigas. (...) Con Mauro, hablábamos siempre por teléfono, hasta yo me equivocaba de las fechas de cumpleaños. Si él cumplía el 22 de diciembre, yo lo llamaba el 22 de noviembre", afirmó la mujer en la diligencia judicial.

El giro de la historia cambiaría si tanto la Fiscalía como la jueza tienen en cuenta su versión, pues aseguró que Carlos Andrés García es el responsable del doble crimen debido a que, según dijo, su familia no lo quería ayudar a salir de la cárcel de Jamundí.

"Yo hablaba con Andrés, constantemente. Andrés estaba enfurecido con Marleny porque no le quería ayudar, ni Mauro tampoco. Antes de morir ellos, hablé con Marleny. Estaba muy preocupada, me dijo que Andrés la estaba sobornando: 'O me das plata o te secuestro a Mauro'. Después Andrés me llamó y me dijo que 'valía la pena matarlos'", confesó la mujer en medio de la audiencia de este jueves.

Jhonier Leal, principal sospechoso

Las pruebas que tiene la Fiscalía General de la Nación en medio de este caso señalan directamente a Jhonier Leal de haber sido el responsable del crimen de Mauricio Leal y de su madre Marleny Leal, toda vez que, según el ente acusador, fue la última persona que los vio con vida, que conversó con ellos y que tendría intereses de quedarse con el patrimonio del estilista.

Inicialmente cuando se conocieron los hechos, el mismo Jhonier Leal, imputado por los presuntos delitos de doble homicidio a dolo y manipulación de material probatorio, empezó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, pero desistió y aseguró que lo estaba haciendo bajo presiones.

Ante esto, el caso continuó y en repetidas ocasiones ha dicho que es inocente pese a que el ente acusador lo señala del crimen y de querer borrar las huellas de los hechos limpiando la casa de La Calera con límpido y otros químicos para desaparecer rastros de sangre.

'Me están torturando'

A principios de septiembre se reanudó la diligencia judicial en contra de Jhonier Leal por ser el principal sospechoso del doble crimen de su hermano Mauricio y de su mamá Martha, a quienes habría asesinado con arma cortopunzante en 2021.

En medio de la audiencia, el acusado le reclamó a la Fiscalía General de la Nación diciendo que se sentía "torturado psicológicamente" por la forma en como el fiscal del caso, Mario Burgos, lo miraba en la diligencia.

“Yo si le pido tanto al fiscal como a la señora Andrea que tengan un poquito de respeto, que no me estén mirando, que no se estén burlando, es lo único que pido. Son miradas muy sugestivas y me están siempre torturando psicológicamente con esas miradas y esas risas que no me gustan, es lo único que pido, un poco de respeto”, dijo Leal luego de que interviniera una de las testigos.

Ante esto, quien se pronunció de forma contundente fue la jueza, quien le dijo al imputado que las emociones se mostraban de forma exterior y que era completamente normal.

“Yo sé señor Jhonier que usted claramente puede en las respuestas que estén dando los testigos asentar con su cabeza (...) todos nosotros exteriorizamos nuestras emociones de diferente manera, tal vez lo mismo lo hace la Fiscalía e incluso la suscrita. Pero por favor mucha mesura, doctor Mario Andrés Burgos, señor Jhonier”, afirmó la jueza.