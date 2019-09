Sin embargo, la discusión se centró en los cuestionamientos que hicieron los senadores a la gestión de González al frente de ese organismo de seguridad. Uno de los más críticos fue el senador liberal, Mauricio Gómez Amín, quien sostuvo que el director no puede escudar la falta de eficiencia en que no hay recursos para funcionar.

“Si no lo puede hacer bien renuncie y deje a que otro lo haga, no nos venga a dar excusas señor director”, sostuvo el senador Gómez Amín, y acotó que “acá escuchamos a la pobre viejecita de la UNP, (diciendo) que no tenemos plata”.

El congresista le cuestionó además a González que no vaya va a las reuniones de los comités de seguimiento electoral. Gómez le insistió sobre la suerte del candidato liberal a la Gobernación de Córdoba, Orlando Benítez, de quien sostiene no tiene escolta, “¿que está esperando, que lo maten o qué está esperando?”.

¿Qué dice al UNP?

Por su parte, el director de la Unidad Nacional de Protección, Pablo Elías González, sostuvo que las medidas de protección no solo deben darlas esta entidad a los candidatos, sino que reclamó también atención de parte de las mismas alcaldías y gobernaciones.

Le puede interesar: A conciliación ley que prohíbe consumo de drogas en parques y entornos escolares

González sostuvo al respecto que “tenemos más de 4.000 vehículos rodando, y este momento tenemos una emergencia no hay vehículos blindados en el país, esa es la situación que estamos viviendo. Estamos tratando de hacer la mejor distribución de la logística que tenemos de hombres y vehículos blindados”.