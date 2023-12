$!Así reaccionó el papá de Michel Dayana al enterarse de la captura del presunto asesino: “me quitaron un peso del corazón”

El hombre señalado como el presunto asesino de Michel Dayana, una menor de 15 años, cuyo cuerpo fue encontrado en un taller de pinturas automotriz del barrio San Judas Tadeo I; en el suroriente de Cali, fue capturado en Villavicencio.

Durante la mañana de este lunes, antes de la captura del presunto asesino, Genaro González, papá de la menor, manifestó que sería un alivio para su alma y su corazón que las autoridades le dijeran que a Harold Andrés lo habían capturado.

Ahora, este padre que pide justicia por su hija manifestó que “se le quitó un peso del corazón”.

Puede leer: Así reaccionaron los familiares de Michel Dayana González tras la captura del asesino de la menor de 15 años

“Siento un alivio. Esto no me va a devolver a mi hija, pero es algo que anhelábamos desde el corazón. Me siento feliz, aunque vengo de dejar a mi hija en estos instantes allá en un sepulcro, pero ella también está contenta allá arriba, porque sabe que atraparon al asesino”.