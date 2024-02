Atención: Marlon Castro, papá de Dilan Santiago, quedó en libertad

La captura se realizó mediante orden judicial, la cual fue emitida por Fiscalía Seccional Tolima del municipio de Ataco. Para ese momento, Castro se encontraba rindiendo indagatoria por el caso que envuelve la muerte de su hijo de dos años. No obstante, las autoridades informaron que su captura no estaría relacionada con la investigación por la muerte del menor.

Nuevo sospechoso en el caso Dilan Santiago Castro

"Yo tuve una relación con esa persona (...) La relación no funcionó porque yo tengo un hijo, él quería salir a discotecas, él quería salir a conocer y yo con mi hijo no puedo. Entonces yo le dije a él que dejáramos las cosas así, porque obviamente prefiero a mi hijo que a un hombre", afirmó la mujer.

Otros sospechosos

Son varias las dudas que rodean la trágica muerte de Dilan Santiago Castro, el menor de dos años que, según Medicina Legal, falleció luego de que le cortaran la respiración y dejaran el cuerpo abandonado en zona rural de Usme, en Cundinamarca.

La Fiscalía de Bogotá ha avanzado con las pesquisas y ha vuelto a la casa donde vivía el menor de edad junto a su mamá para recolectar nuevo material probatorio que permita establecer quién estuvo detrás de la muerte del menor.

Uno de los principales sospechosos es el papá, Marlon Castro, quien es procesado incluso por violencia intrafamiliar. El sujeto fue capturado el pasado 13 de febrero y ya rindió indagatoria.

Según se conoció, esta captura fue proferida por Fiscalía Seccional Tolima del municipio de Ataco, por el delito de violencia intrafamiliar. Sin embargo, aseguran que esto no es por los hechos relacionados con la muerte del menor.

Si bien es cierto que la mamá de Dilan Santiago Castro, Derly Julieth Rivas, fue quien denunció la desaparición de su hijo, nuevos testimonios darían una vuelta a la historia que conmocionó al país ya hace ocho días.

El Tiempo consultó a Valentina Castro, tía del menor de dos años, quien aseguró que cuando se enteró de la pérdida de Dilan Santiago, la llamó para preguntarle, pese a que ella habría desvirtuado esa información.

“A mí me llamó una vecina a decirme que el niño estaba desaparecido (...) yo llamé a Derly y ella me dijo que dejáramos de inventar chismes, que de qué le estaba hablando, que no me metiera en su vida. Eso fue el martes. Yo llamé a la Policía y ahí empezaron a investigar”, contó Valentina a El Tiempo.

