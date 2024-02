¡Pecó en cuaresma! Un delincuente se robó varias sillas del templo católico en el barrio Dangond de Bucaramanga

Según los encargados del templo católico, todas las mañanas se abren las puertas para que los fieles asistan a la misa de 6 a.m., la parroquia está ubicada en la carrera 15 con calle 105.

“Abrimos las puertas de la iglesia a las 5:30 de la mañana y había llegado una sola persona. El delincuente aprovechó para llevarse las sillas”, señaló un encargado.

En total fueron cuatro sillas avaluadas cada una en 40 mil pesos, para un total de 160 mil pesos. Aunque el dinero no es lo que causa indignación a la comunidad católica.

“Los que nos genera rechazo es que no se respeten los lugares sagrados. Este delincuente le pedimos que se arrepienta y ojalá devuelva las sillas. No importa el valor sino el acto cometido en un lugar santo. Esas sillas son para la comunidad para que pueda sentarse durante las eucaristías, el séptimo mandamiento dice, no robarás”, indicó un feligrés.

La Policía ha iniciado las investigaciones pertinentes para dar con el sujeto. De igual manera la Arquidiócesis de Bucaramanga ha manifestado el rechazo por este robo, que aunque de mínima cuantía, afecta a la comunidad católica.