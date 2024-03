Aterrador: mujer habría sido atacada con una jeringa que portaba un hombre en TransMilenio

El pasado 1 de marzo, una joven de 17 años, habría sido agredida con una jeringa por un individuo mientras se disponía a hacer un transbordo en la estación de TransMilenio de Avenida Chile, en Bogotá.

Según denunció la universitaria, el hombre la atacó sin previo aviso y sin mediar palabra. En una entrevista con Caracol Radio, la joven expresó sentirse muy asustada, con temor e inseguridad ante la idea de volver a salir a la calle.

“Siento que en cualquier momento puedo pasar otra vez por esta misma situación y más que todo montarme en TransMilenio, me da mucho miedo. No me siento resguardada como mujer, porque en ese momento realmente estuve sola. No puede acudir ni a un policía, ni a nadie. Me tocó a mi misma, por mis propios méritos, saber cómo sobrellevar las cosas”, contó en diálogo con el mencionado medio radial.

Además, relató que el incidente tuvo lugar mientras se desplazaba en TransMilenio hacia su lugar de trabajo, alrededor de las 2:30 p. m. Al necesitar hacer un trasbordo, descendió en la estación Avenida Chile.

“En la Avenida Chile había un señor. Yo iba normal bajándome del TransMilenio, cuando siento que el señor me pega en el brazo durísimo; un golpe que de verdad me desestabilizó de una vez. Yo lo miré de reojo, pero del golpe, yo dije ‘no me puedo quedar acá porque siento que me va a hacer algo’. Entonces me fui a otra puerta y me empecé a revisar el brazo. De tanto que estaba desestabilizada, incluso se me cayó el bolso, pero yo no no me di cuenta”, mencionó la denunciante.

Sin embargo, después de examinar su brazo, notó algunas zonas enrojecidas. Fue al llegar a su lugar de trabajo cuando se dio cuenta de que tenía una marca de pinchazo y que estaba sangrando.

Respecto a la apariencia del agresor, recordó que llevaba gafas, tenía la piel morena, lucía barba y vestía una camisa de cuadros. Por lo tanto, descartó la posibilidad de que fuera un habitante de calle.

Ante lo sucedido, la involucrada acudió al médico, donde le informaron que el individuo: “sí me intentó ingresar algo en el brazo, pero yo me quité súper rápido y eso fue lo que me ocasionó la lesión en el brazo. No me alcanzó a inyectar nada, pero sí alcanzó la jeringa a ingresar en mí”.

Por consiguiente, la joven se sometió a exámenes médicos para determinar si la jeringa, que según ella penetró en su cuerpo, podría estar contaminada con alguna sustancia.

“Si trae alguna enfermedad o alguna cosa. Los doctores se centraron en eso, en hacerme pruebas de enfermedades, gracias a Dios están bien, pero tengo que esperar de dos a seis meses para volverme a sacar los mismos exámenes, radiografías. Volver a los mismo chequeos, porque no sabemos”, recordó la universitaria en Caracol Radio.

La joven aprovechó la ocasión para solicitar a TransMilenio que facilite los videos de las cámaras de seguridad, con el fin de ayudar en la identificación y búsqueda del individuo responsable.

“Yo quiero saber quién fue el que me iba a hacer ese daño (...) puede yo ser esta vez y me salvé gracias a Dios, pero si la próxima mujer no se salva”, aseveró la joven, quien descartó que todo se hubiera podido tratar de un intento de robo.

Sin embargo, hasta el momento, TransMilenio no se ha pronunciado por lo que denuncia esta joven.