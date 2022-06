La guerra dejó, de un día para otro, problemas de abastecimiento de combustibles, no solo en Europa, uno de los principales clientes del gas y el petróleo ruso -de acuerdo con cifras de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Rusia suministra el 40% de gas a la Unión Europea (UE) y el 27% de su petróleo importado- sino en todo el mundo.

¿El país cuenta con reservas?

Los estimativos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) señalan que las reservas de petróleo, calculadas en 2.039 millones de barriles, sólo alcanzan para siete años y medio; mientras que las de gas natural, estimadas en 3.164 giga pies cúbicos, garantizan una respuesta a la demanda de sólo ocho años, si no se lograsen hallazgos importantes en los próximos años.

Países como Reino Unido han visto la necesidad de buscar nuevas fuentes de energía para garantizar su autoabastecimiento y dejar de depender de naciones externas.

Los desafíos

La independencia energética es un concepto que hace referencia a la posibilidad de un territorio o individuo de ser autosuficientes energéticamente hablando. Es decir, este término implica que toda o parte de la producción energética sea propia y auto consumida.

Por ello, se ha convertido en una necesidad global. Scott Tinker, director de la Oficina de Geología Económica, en una charla TEDx, aseguró que precisamente en la actualidad, son más evidentes los desafíos interrelacionados que enfrenta el mundo: Energía asequible y fiable para todos y protección del medio ambiente.

“La verdad es que no existen fuentes de energía buenas y malas, limpias y sucias, renovables y no renovables. Todos tienen beneficios y todos tienen desafíos. El cambio climático es un tema importante, pero no es el único problema ambiental. La energía solar y eólica son importantes soluciones bajas en carbono, pero son solo una parte de la solución. Debemos poner nuestras mejores mentes a la tarea de abordar el doble desafío, trabajando juntos para mejorar el mundo”, afirmó durante la charla, realizada a inicios de este año.