Benedetti es un "riesgo" para la reputación del país: diplomáticos de Colombia

La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia, Unidiplo, aseguró que la posibilidad de que el Gobierno de Gustavo Petro designe al exsenador Armando Benedetti como embajador ante la FAO en Italia podría acarrear un daño a la reputación internacional del país.

"Unidiplo considera que insistir en su designación genera un riesgo reputacional para Colombia a nivel internacional", resaltó la asociación en una carta pública.

La hoja de vida del controvertido exsenador y exembajador en Venezuela apareció publicada el viernes anterior en la página de Presidencia como eventual embajador ante la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con sede en Roma (Italia).

Benedetti es el mismo que aseguró que si abría la boca sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro "nos hundimos todos. Nos acabamos todos. Nos vamos presos", en los explosivos audios revelados a mediados del año pasado en medio del escándalo por el robo de dinero a la jefe del despacho presidencial, Laura Sarabia.

El argumentó de Unidiplo para aseverar tal afirmación se sustentó en una serie de preocupaciones como la totalidad de requisitos que no cumple Benedetti, entre ellos no dominar un idioma de uso diplomático distinto al español o el país de destino, no hacer parte de la carrera diplomática, no haber pasado por un concurso público o méritos propios y carecer de una especialización que lo acredite para ese propósito.

La asociación recordó que Benedetti durante su corto periodo en la embajada de Colombia en Venezuela demostró no tener las "capacidades suficientes para ejercer un cargo diplomático" y al parecer habría incurrido en "faltas de índole administrativa y disciplinaria", sumado a ausencias injustificadas.

Tampoco posee las características que acrediten que es un especialista en temas de agricultura y alimentación, dado que la FAO es un organismo técnico.

Desde hace 24 años la Embajada en Italia se ha encargado de atender los temas relacionados con la FAO, el PMA y el FIDA por razones económicas, siguiendo la lógica de otras naciones de la región como Chile, Ecuador y Perú que han encargado a sus embajadores en Roma con representante ante esos organismo, dado que tienen sede en la capital italiana.

Unidiplo alertó por el "impacto" en el presupuesto de la Cancillería tener tres embajadas en Roma puesto que ya opera la embajada ante el gobierno italiano y ante el Vaticano, y sostuvo que en el "Plan de Aperturas de nuevas Embajadas y Consulados" del año anterior no se contempló una misión exclusiva para atender la FAO.

"Por ello, resulta necesario conocer cuál fue el proceso de toma de decisión detrás de la apertura de esta Misión y los documentos técnicos que dan cuenta de su conveniencia", reclamó la asociación, que presentó al Dapre esta observaciones.