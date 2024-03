"Bombardeos, drones kamikaze y encomendándonos a Dios siempre": Duro testimonio de colombiano en la guerra de Ucrania

Santana pasó nueve meses en el frente junto a cinco compañeros, pero no todos ellos regresaron al país, dejando recuerdos difíciles de esa experiencia.



“A un compañero, que le decíamos Caquetá, él murió en la guerra” compartió el hombre, visiblemente entristecido mientras mostraba las banderas de Colombia y Ucrania, adornadas con las firmas de quienes compartieron algunos momentos con él, incluyendo a su amigo Caquetá.



La brutalidad y el dolor de la guerra, con sus ataques desde el aire, el mar y la tierra, llevó a Santana a reflexionar sobre su participación en ella. Ahora tiene claro que, si se le presentara nuevamente la oportunidad de unirse a las tropas ucranianas, no lo haría.



“Si ya Dios me dio la oportunidad de regresar a mi casa, yo personalmente no vuelvo. No volvería, ya me salvé y yo les recomendaría a las personas que mejor lo mediten, podría haber otra manera para sostener el hogar”, sostuvo.



Gloria Ramírez, su madre, lo abrazó efusivamente y le dio una cálida bienvenida en el aeropuerto Ernesto Cortissoz tan pronto como llegó, mostrando su felicidad al ver a su hijo regresar a casa sano y salvo.



“Feliz de que él haya regresado. Son momentos muy duros, de angustia”, dijo la mujer.



La madre también expresó que fueron “casi nueve meses de esta incertidumbre, que uno no sabe en qué momento va a regresar. Me alcanzaba a dormir y despertaba sobresaltada, trataba de apoyarme en su esposa. A veces no había comunicación. Esa angustia terminó cuando él regresó”.