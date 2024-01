Caso Salud Total: Estos son los servicios afectados por el ataque cibernético a la EPS

Por eso tenga presente que servicios del sitio como la oficina virtual; punto de atención en casa, la aplicación móvil, y 'Pablo', el asesor virtual no estarán disponibles.

Sin embargo, en redes sociales, varios usuarios expresaron su inconformismo porque no han podido adelantar trámites de manera oportuna, entre ellos el agendamiento de citas por esos canales disponibles.

"No atienden en la línea tan pronto uno brinda el número de cédula le dicen que están actualizando el sistema y que no es posible atender la llamada no hay forma de agendar citas", denunció una usuaria en X sobre las formas de comunicarse con la EPS para la solicitud de servicios.