Cielo Rusinque se va con toda contra el saliente fiscal Barbosa: “siento pánico de su gestión y de quienes sigan sus líneas investigativas”

El saliente fiscal Francisco Barbosa se pronunció ante la denuncia de Cielo Rusinque Urrego, superintendente de Industria y Comercio, por los posibles hostigamientos por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Según la denuncia de Rusinque, el pasado mes de noviembre, al menos tres miembros del CTI habrían llegado hasta la residencia de ella con una actividad sospechosa.

Además, la funcionaria pidió a la Fiscalía información relacionado si se trataba de alguna investigación formal, pero no había recibido respuesta por parte de la entidad hasta que hizo la denuncia pública en los últimos días.

Ante este señalamiento, Francisco Barbosa reconoció que funcionarios del CTI sí estuvieron en el edificio en el que reside Rusinque, pero aclaró que esto ocurrió en medio de la investigación contra un extorsionista que vivía en el edificio.

Frente a este pronunciamiento, la superintendente se fue con toda contra Barbosa al señalar que "desgraciadamente, para mi coincidió en que había un presunto extorsionista viviendo en mi edificio”.

Por su parte, Rusinque dijo que esas declaraciones de Barbosa serían falsas: "No Fiscal, desgracia es vivir en la zozobra, no tenemos noticia de ningún hecho de esa naturaleza en el Edificio. Los videos que conservo muestran como se enfocan en tomar imágenes de MI casa, acá no vive ningún extorsionista, ni mi hijo que fué vigilado con un dron espero sea uno de sus investigados".

Ante esta incertidumbre, la funcionaria pidió que esta situación sea aclarada, donde además, cuestionó la gestión del saliente fiscal Francisco Barbosa.

“Desgraciadamente para mi, siento pánico de su gestión y de quienes sigan sus líneas investigativas”, señaló Cielo Rusinque.