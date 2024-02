“Temerosa de mi integridad y la de mi familia”: Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, denuncia amenazas en su contra

La funcionaria comunicó esta inquietud a través de sus redes sociales, donde publicó un hilo detallando una serie de eventos que ha puesto en conocimiento de la propia Fiscalía. Sin embargo, a pesar de haber transcurrido cerca de 60 días desde su solicitud, aún no ha recibido una respuesta concreta.

Rusinque Urrego explicó que al día siguiente, el 22 de noviembre de 2023, presentó un derecho de petición ante la Fiscalía General de la Nación, solicitando información sobre si la camioneta pertenecía a la entidad y si la visita estaba relacionada con una investigación formal.

En el mensaje se adjunta una imagen del derecho de petición dirigido al fiscal Francisco Barbosa, sin fecha visible, donde detalla los eventos y solicita explicaciones. El documento fue enviado con copia a la Unidad Nacional De Protección (UNP) y a la Policía Nacional.

La funcionaria del Gobierno Petro señaló, en el tercer punto de su denuncia, que el 24 de noviembre, el fiscal general de la nación le informó que, para responder a su petición, iniciarían un trámite de denuncia, el cual fue asignado a la Fiscalía 521 Seccional de Bogotá, de la Unidad de Seguridad Pública y Amenazas.

“A la fecha, la FGN no me ha indicado si la visita de aquellos hombres obedecía a una investigación, lo cual ha generado incertidumbre en mi familia”, señaló Rusinque en su denuncia.

“El pasado 27 de enero, mi hijo, menor de edad, nos alertó a mi esposo y a mí de la presencia de un dron frente a su ventana registrando sus actividades. Al ver mi presencia y la de mi esposo, el dron se alejó. Sin embargo, alcancé a tomar un video, que remití en ampliación de denuncia a la citada Fiscalía”, manifestó la exdirectora de Prosperidad Social.

La funcionaria expresó su preocupación por el hecho de que han transcurrido más de 70 días desde su primera solicitud y trece días desde la ampliación de la denuncia, sin que haya recibido una respuesta satisfactoria.

“Sin que hasta la fecha haya sido al menos posible determinar si la visita a mi edificio por hombres armados el pasado 21 de noviembre se trató de una diligencia oficial de la FGN”, detalló.

Además, recalcó: “Respetuosa de la institucionalidad, he agotado las vías ordinarias ante hechos de altísima gravedad y relevancia. Ante la impotencia que genera no tener ninguna respuesta, y animada por la valentía del Dr. Ramiro Bejarano hoy en su columna quiero decir públicamente que, como funcionaria, ciudadana y, especialmente, como madre, siento hoy amenazada mi integridad y la de mi familia y me aterra que esta situación sea prolongada indeterminadamente”.

Finalmente, la superintendente concluyó diciendo: “Por lo anterior, y por todas las razones que conoce el país, me uno a la solicitud ciudadana de exigir una Fiscalía que a todos nos brinde garantías”.