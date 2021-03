Carolina Rojas, nieta de la señora, señaló que al ver el video notaron que la jeringa estaba vacía y que la enfermera, cuando se percató de que la estaban filmando, tomó otra jeringa, esta sí con líquido, y volvió a aplicar el biológico.

La EPS Sura -en cuya IPS inscrita a Comfama del barrio La América ocurrió el hecho-, tras aclarar que su plan de vacunación cumple con todos los protocolos establecidos a nivel nacional por el Ministerio de Salud, indicó que dicho proceso “es realizado en total por un equipo humano y, por tanto, pueden existir errores, los cuales buscamos reducir al máximo para evitar incidentes en el proceso”.

En Floridablanca, Santander también ocurrió un caso similar que quedó registrado en video.

En las imágenes se observa a una adulta mayor, identificada como Celina Bautista de Alvarado de 82 años, sentada en una silla, mientras que una familiar graba todo el procedimiento.

La enfermera procede a aplicar la vacuna, pero se ve que la jeringa no tiene el líquido. Al instante se da cuenta de su error y de nuevo procede a chuzar a la paciente, esta vez de manera correcta, con el líquido dentro de la jeringa.

El procedimiento causó controversia pues hay quienes afirman que esto se trata de un caso de corrupción en el que hacen negocio con las vacunas que no aplican.

Esta versión fue desmentida por la Foscal, a través de un comunicado en el que manifiesta que se trató de un error humano.

¿Colados en la fila?

Camilo Reyes, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, especialista en cirugía plástica, reconstructiva, maxilofacial y de la mano, se convirtió en blanco de críticas luego de haber publicado en sus redes sociales que había recibido la vacuna contra el Covid-19 en la Clínica La Foscal el pasado viernes 19 de febrero.

El cirujano plástico habló en exclusiva con Vanguardia y contó su versión de los hechos.

“Yo hice lo correcto. Me parece injusto lo que está pasando en este momento conmigo. Yo seguí el proceso que indica la plataforma. Ellos me llamaron, yo no los llamé a ellos, ellos se contactaron conmigo para que me aplicara la vacuna y yo asistí a la cita. Ellos tomaron mi documento, corroboraron la información”, comentó.

El otro posible salto en la fila lo protagonizó Carolina Cárdenas, politóloga empleada de la Subred Norte ESE en Bogotá.

El caso se conoció cuando Cárdenas publicó una imagen en Instagram en la que celebraba haber recibido la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19, desarrollada por Pfizer.

Cárdenas habría sido vacunada a pesar de no hacer parte de ninguno de los grupos poblacionales priorizados por el Gobierno Nacional en la primera etapa del plan de vacunación contra el coronavirus.

La politóloga hizo público un comunicado en el que asegura que estaba priorizada como miembro del personal de la salud de Bogotá e incluso estaba registrada en Mi Vacuna para la fase 2 de vacunación.

No hay vacuna sin foto

La política ha contaminado la esperada vacunación contra la Covid-19 en Colombia, donde funcionarios de todos los escalones han protagonizado actos protocolarios, para algunos exagerados, en el marco de la distribución y aplicación de las vacunas.

Se han visto situaciones inusitadas, como el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, sosteniendo la mano derecha de Alba Rocío Montoya, auxiliar de enfermería del Hospital General de esa ciudad, mientras la mujer recibía la vacuna en el brazo izquierdo.

Un video que se hizo viral muestra la repetición del descargue de las vacunas en la ciudad de Sincelejo porque solo aparece con las cajas el gobernador del departamento de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, y al parecer faltaba el alcalde Andrés Gómez.