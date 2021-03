$!Video: Aplicación de una vacuna vacía causó controversia en Floridablanca

Un video en el que una enfermera le aplica la vacuna a una adulta mayor, sin que la jeringa contenga el líquido del biológico, se hizo viral este jueves.

Las imágenes fueron grabadas en una clínica de Floridablanca. En ellas se observa a la adulta mayor, identificada como Celina Bautista de Alvarado de 82 años, sentada en una silla, mientras que una familiar graba todo el procedimiento.

La enfermera procede a aplicar la vacuna, pero se ve que la jeringa no tiene el líquido. Al instante se da cuenta de su error y de nuevo procede a chuzar a la paciente, esta vez de manera correcta, con el líquido dentro de la jeringa.

El infortunado suceso ocurrió este jueves a las 2:53 p.m.

“La enfermera no dio ninguna explicación, no me dio la cara. Hay muchas dudas, por ello elevamos una queja ante el Ministerio de Salud. La única explicación que nos dio la clínica es que se trataba de un error, sin embargo, nos quedan muchas dudas de que fue lo que le aplicaron", sostuvo Dayanna Hernández Alvarado, nieta de Celina, y quien fue la persona que grabó el video.

Controversia en redes sociales

El procedimiento causó controversia pues hay quienes afirman que esto se trata de un caso de corrupción en el que hacen negocio con las vacunas que no aplican.

Esta versión fue desmentida por la Foscal, a través de un comunicado en el que manifiesta que se trató de un error humano:

“La organización Foscal, se permite manifestar a toda la ciudadanía, la situación que se presentó en la tarde de hoy, correspondiente a la grabación de la vacunación de una adulta mayor de 80 años en nuestras instalaciones. El video es grabado con el total consentimiento de la Clínica Foscal, ya que nada se oculta a los usuarios y a la ciudadanía, en este se observa que en la aplicación del biológico de Sinovac, al momento de la inoculación, la jeringa se encuentra sin contenido; acto seguido a la usuaria se le da una información sobre el proceso y se evita su retiro, ya que la existencia del evento es evidente y se corrige, inoculando de forma posterior a la paciente la vacuna de manera adecuada, recibe la atención y cumplimiento de todos los pasos del proceso y regresa a su casa, y de ello contamos con la evidencia en video, el cual será entregado a las autoridades si así lo requiere".

“La Clínica Foscal es una organización que ha cumplido todos los protocolos que ha emitido el Ministerio de Salud, pero nuestros servicios no escapan de los riesgos y defectos de los mismos”.