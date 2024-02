"Colombia no es un país de golpes ni de rupturas institucionales": fiscal Francisco Barbosa

Este lunes, 12 de febrero, Francisco Barbosa Delgado termina su periodo como fiscal general de Nación, cargo que ocupó por cuatro años.

El saliente fiscal en su última declaración se refirió a varios temas que en los últimos días han causado polémica en el país. En un primer momento, Barbosa habló sobre las afirmaciones que hizo el presidente Gustavo Petro sobre lo que considera una persecución en su contra por parte de la Procuraduría y la Fiscalía, y una supuesta “ruptura de la institucionalidad".

"Esta fue una Fiscalía de la institucionalidad, no de la confrontación, no de la polarización. No podemos equivocarnos, la polarización significa enfrentarse sin argumentos y siempre la Fiscalía General de la Nación planteó argumentos ante el país y planteó una defensa irrestricta de la institucionalidad. Colombia no es un país de golpes, ni de rupturas institucionales, es un país que respeta los periodos", aseguró el fiscal Barbosa.