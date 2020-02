Al respecto el registrador nacional, Alexander Vega, informó que se fijó la fecha del domingo 8 de noviembre para la elección, que se realizará bajo el mecanismo de lista única y cerrada, en las cuales se habilitó la participación de los partidos, movimientos, proceso y prácticas organizativas de las juventudes, y los grupos independientes.

Vega invitó a los alcaldes del país para que incentiven a esta comunidad para participar en el proceso electoral, en donde sólo votarán jóvenes entre 14 y 28 años de edad, en este proceso democrático. “Ustedes se están dando cuenta que los jóvenes están marchando hoy por el país pidiendo espacios, no solo de cultura, no solo juventud, no solo democracia, sino en participación. Este calendario, que expedimos es la oportunidad de abrir los espacios nuevamente a la democracia”, afirmó el registrador.

La inscripción de los candidatos, el 12 de mayo, será uno de los primeros momentos de esta jornada electoral. “Este país necesita nuevos liderazgos y esta es oportunidad para estimularlos. Bienvenida la democracia”, indicó el registrador Vega.

Estos Consejos de Juventud, que serán elegidos en todos los municipios, serán interlocutores entre las administraciones municipales y las entidades públicas en temas de juventud, además participarán en el desarrollo de las agendas juveniles, entre otros.