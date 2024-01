Concejal de Neiva será investigado por la Procuraduría tras presumir armas y billetes al estilo “narco”

“ Me gusta burlar las redes. Que tienden los federales ”, era el corrido mexicano de los Tigres del Norte que acompañaba el video que grabó el propio concejal de Neiva.

Mientras sonaban las letras –que incitan a saltarse la ley– el concejal presumía en sus manos cinco fajos de billetes y dos armas que parecían de fuego. Vestía una camisa blanca y lentes oscuros. Tenía el pelo engominado.

De acuerdo con el concejal, la aparición del video en redes tiene que ver con una pelea política que ha sostenido con el exalcalde de la capital del Huila, Gorky Muñoz.

“Ese video fue grabado hace ocho años cuando me dedicaba al tema empresarial y en mis viajes tenía que transportar dinero físico, pero no tiene nada irregular. Ese video lo sacan ahora que soy concejal y, como estoy realizando denuncias, vienen este tipo de ataques. Siempre he sido empresario y por eso esa cantidad de dinero”, señaló el concejal Mendoza en declaración a medios.