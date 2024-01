Barbosa se despacha contra Petro: "La furia del presidente es que hay un proceso de la Fiscalía contra su hijo"

Una vez más, el fiscal Francisco Barbosa se despacha contra el presidente Gustavo Petro, quien desde hace un tiempo han tenido varios "agarrones".

Lo cierto es que, recientemente, el mandatario de los colombianos acusó al jefe del ente acusador de querer llevar presos a varios de sus funcionarios y de abrirles procesos antes de que termine su periodo constitucional.

“Lo advierto, el fiscal, en su desespero, porque algo ocultan, va a intentar coger presos e iniciar procesos a varios de ustedes (gabinete o cercanas al gobierno). Él me está investigando a mí y a mí me importa un comino que me investigue, la Constitución dice que él no tiene la competencia para investigarme. Entonces lo hará por los lados”, señaló Petro a su gabinete durante su visita a Quibdó (Chocó).

Ante estas declaraciones, donde el presidente lo estaría acusando de "ocultar algo" ad portas de su salida de la Fiscalía, el fiscal dijo:

"Me parece absurdo que un presidente haga ese tipo de manifestaciones cuando tiene un hijo investigado y porque le negué unas libertades", señaló en entrevista con Caracol Radio.

De acuerdo con Barbosa, uno de estos señalamientos sería por el posible enriquecimiento ilícito de Nicolás Petro (hijo del presidente) por posibles irregularidades en la financiación de la campaña presidencial del Pacto Histórico.

"La furia del presidente es que hay un proceso de la Fiscalía contra su hijo por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y está completamente angustiado", puntualizó el fiscal.

Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia todavía no se decide por ninguna de las tres mujeres que ternó el presidente –Amelia Pérez Parra, Ángela María Buitrago Ruiz y Luz Adriana Camargo Garzón–.

"Yo rechazo totalmente la posible intromisión del Gobierno en la elección del fiscal General", detalló Barbosa.

La elección de la nueva fiscal fue aplazada para el 8 de febrero y, ante la ausencia de elección, la Fiscalía quedaría bajo la dirección de un fiscal provisional.