Gustavo Petro asegura que fiscal Barbosa “se burla de la Constitución y está ejerciendo una sedición”

La declaración del mandatario de los colombianos se dio en medio de un evento que se realizó en Quibdó, en el departamento del Chocó, afirmando que dentro de la Fiscalía General de la Nación existen irregularidades y que tiene indicios de que su actual representante tiene información valiosa que oculta.

“Algo oculta, que no quieren cumplir la Constitución”, fue lo que dijo Gustavo Petro, refiriéndose a que Barbosa podría estar incurriendo en prácticas no permitidas, o que estaría protegiendo algunos sectores de poder.

Igualmente, dijo que Barbosa estaría pasando por encima de la Constitución porque, al parecer, estaría ejerciendo una sedición al realizar investigaciones que no le competen y que no están en la legalidad de su cargo.

Lea también: Contraloría identifica sobrecostos por $584 millones en contratos de la Secretaría de Cultura y Turismo de Santander

Estas fueron las palabras de Gustavo Petro: “El fiscal va a intentar coger presos e iniciar procesos a varios de ustedes, porque me está investigando a mí, y a mí me importa un comino que me investigue, lo que pasa es que la constitución dice que él no tiene la competencia para investigarme, se lo hace por los lados y se burla de la constitución y está ejerciendo una sedición”.

El mandatario hizo otro señalamiento, insinuando que dentro de la Fiscalía General de la Nación existen presuntas redes de corrupción. “Algunos periodistas han descubierto que en la Fiscalía hay roscas en más alto nivel, que están protegiendo a la mafia en Colombia y no los investigan”.

Así mismo, en su discurso también se refirió a una situación que fue puesto en su conocimiento por madres de la zona, quienes denunciaron el asesinato de 600 jóvenes negros en el Chocó. Al respecto, dijo que no se conocen los responsables “porque no hay Fiscalía que investigue eso”.

Además: Con tutela buscan frenar polémica licitación de obras en el colegio Tecnológico

“Imagínense el daño de una sociedad cuando hay 600 jóvenes muertos. La sociedad se está aniquilando a sí misma”, precisó.

Este episodio se suma al que el día de ayer ocupó diversos titulares, pues a raíz de la visita de Francisco Barbosa a Washington, donde manifestó que el Departamento de Justicia respalda totalmente a la Vicefiscal, Petro acudió a las redes para desmentirlo.

“El fiscal general de la Nación estaba muy mal informado”, sentenció el mandatario en su cuenta de X.

Continuó reclamando sus derechos: “No es cierto que haya algún apoyo de gobierno extranjero a ningún(a) aspirante a Fiscalía. El Presidente tiene el derecho constitucional a escoger una terna de candidato(a)s y la Corte Suprema tiene el derecho y el deber constitucional de escoger de esa terna el o la próxima Fiscal General”.

También indicó que “cualquiera otra circunstancia diferente no es más sino una ruptura constitucional”.