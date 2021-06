Según la entidad, las acciones adelantadas por las dos instituciones, “han permitido encontrar a 308 personas que habían sido reportadas como no localizadas”. No obstante, 111 personas siguen bajo el Mecanismo de Búsqueda Urgente y no han sido localizadas.

Así mismo, la entidad anunció que ya son tres las denuncias por desaparición forzada que se están investigando a lo largo del territorio nacional, “A la fecha se evidencian en el sistema de información de la Fiscalía SPOA, tres denuncias por presunta desaparición forzada, al parecer, en el marco del Paro Nacional, por hechos ocurridos el 4 de mayo en Zaragoza (Antioquia), el 18 de mayo en Caldas (Antioquia) y el 20 de mayo en Yumbo (Valle del Cauca)”.

Las dos entidades reiteraron que tienen habilitados canales de atención las 24 horas, como la línea 310 8524724 y el correo quejasprotestasocial@defensoria.gov.co, para reportar a las personas desaparecidas e iniciar la búsqueda de manera inmediata.

Por otra parte, en lo referente a los reportes de personas fallecidas, se estableció mediante labores investigativas que, de las 48 muertes registradas, 20 están relacionadas directamente con las protestas, así: Cali (10), Valle del Cauca (4), Bogotá (1), Cundinamarca (3), Cauca (1) y Tolima (1).

Asimismo, se determinó que, 19 de los decesos reportados no tienen nexo alguno con las manifestaciones; mientras que los 9 casos restantes están en proceso de verificación para conocer las circunstancias de los hechos.