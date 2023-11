Crisis aérea: ¿A qué tiene derecho si una aerolínea le cancela un vuelo en Colombia?

Decenas de personas se han quejado en los últimos días por la cancelación de varios viajes en el territorio nacional, que se han visto afectados por falta de operadores en los aeropuertos y por las malas condiciones climáticas.

La crisis en los principales aeropuertos del país, como es el caso de El Dorado, en Bogotá, ha vuelto a prender las alarmas sobre las complicaciones que se tienen justo a pocos días de empezar la temporada de vacaciones por diciembre.

En caso de que una aerolínea le cancele un vuelo, por el motivo que sea, usted tiene ciertos derechos que la misma empresa deberá garantizarle durante el tiempo de espera que se requiera para poder solucionar el impasse.

Según la Aeronáutica Civil, si una aerolínea le cancela un vuelo esta misma le deberá garantizar el abordaje en el avión siguiente que esté disponible y en el menor tiempo posible.

De igual forma, si no se llega a un acuerdo entre la empresa y el usuario, la aerolínea estará en la obligación de compensar al pasajero con el 30% del valor del trayecto afectado.

En los casos de cancelaciones del vuelo, el usuario tiene derecho a desistir del mismo, dando lugar al reembolso del dinero pagado.

Según la Superintendencia de Transporte, si el vuelo se cancela la aerolínea estará en la obligación de cubrir los gastos de hospedaje, si no se encuentra en su residencia, y los gastos de traslado entre el aeropuerto y el lugar de hospedaje.

Crisis aérea

En la mañana de este jueves, 23 de noviembre, decenas de personas protestaron en el Aeropuerto Internacional El Dorado, de Bogotá, luego de que les cancelaran varios vuelos por cuestiones climáticas.

Las personas reclamaron ante funcionarios del aeropuerto y exigieron que lo más pronto posible les solucionaran el impasse, debido a que varios de ellos están en El Dorado desde la noche del pasado miércoles, cuando esperaban abordar un avión.

Justamente el pasado jueves, la presidenta de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreno, Irina Lara, expuso que hay una grave crisis por la falta de personal aéreo en varios de los aeropuertos de Colombia.

“Antes de finalizar este año se espera contratar un poco más de 40 controladores, pero no es suficiente para las necesidades que tiene operacionalmente el país”, explicó Lara.

Según la presidenta de Acdeta, en total se necesitan más de 1.200 controladores, pero en el territorio nacional tan solo hay 704, lo cual representa la falta de más de 300 funcionarios para que los aeropuertos puedan funcionar con normalidad.

“Esta falencia la incrementa que durante unos años no hubo un ingreso de personal a cursos de controles de tránsito aéreo, mientras que la población se viene envejeciendo y ya cumpliendo los requisitos para su derecho de pensión, no tenemos personal que lo reemplace, porque un controlador recién salido de la escuela, no reemplaza a una persona que tiene años de experiencia”, explicó la presidenta de Acdecta.