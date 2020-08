El 3,8% de los fallecidos por COVID-19 en Colombia no tenían enfermedades de base al contraer el virus

Según el Instituto Nacional de Salud (INS), aproximadamente el 3,8% de los casos de pacientes fallecidos con COVID-19 en Colombia no reportaban comorbilidades antes de contagiarse. En otras palabras, si bien la probabilidad de tener síntomas graves es menor si soy una persona ‘saludable’, esto no quiere decir que el riesgo no exista.

“¿Es cierto que si no tengo antecedentes de enfermedades como diabetes, obesidad o problemas renales, entonces no tengo riesgo de registrar síntomas graves o de morir si contraigo el coronavirus?”.

Según la entidad, “un grupo de expertos el 29 de abril de 2020 estableció que los fumadores tienen más probabilidades de desarrollar síntomas graves en caso de padecer COVID-19, en comparación con los no fumadores”.

A pesar de que no hay evidencia de la existencia de un tratamiento para el nuevo coronavirus y tampoco para quienes no poseen otras enfermedades, a todos los pacientes hospitalizados se les aplica dexametasona como único medicamento respaldado por la OMS. Esto reduce el riesgo de muerte en pacientes sometidos a respiradores o ventilación.

Así mismo, médicos del departamento han implementado un procedimiento para que no se agraven los síntomas. Este consiste en la identificación de los síntomas de infección respiratoria, aislamiento, identificación de los riesgos médicos y detección de los cambios inflamatorios y lesión pulmonar del paciente, de acuerdo con el médico infectólogo del H US, Agustín Vera.

Ibarra menciona que del total de casos atendidos en el HUS, solo tres pacientes han tenido casos agravados sin comorbilidad. Sin embargo, explica que por las bajas cifras que presenta Santander frente a otros departamentos, aún es pronto para presentar conclusiones sobre este tipo de muertes.

A pesar de que el INS brinda unas cifras sobre comorbilidades, hay que recordar que los datos cuentan por comorbilidad y no por paciente, por lo que hay casos con más de una enfermedad. Estas cifras recuerdan a los colombianos que el no padecer una enfermedad fuera del COVID-19 no significa que este no sea riesgoso e incluso mortal en pacientes sanos.

Así mismo, el doctor Ibarra hace énfasis en que, a pesar de que pueden existir factores que expliquen mejor este tipo de muertes, la reacción de cada persona al patógeno es impredecible.

Por lo mismo, los médicos del departamento reiteran la importancia de las recomendaciones establecidas por las autoridades competentes para evitar exponer a los ciudadanos, como el aislamiento preventivo, lavado constante de manos y uso de tapabocas para que no se den complicaciones en la recuperación y propagación del virus.