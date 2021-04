“En Venezuela no se están cometiendo simples abusos a los derechos humanos. Se está viviendo un genocidio contra un pueblo que está sufriendo de hambre, sin acceso a medicinas, no tienen acceso a la vacunación, porque, como sabemos, en medio de la pandemia, las vacunas que han llegado sirvieron solamente para el régimen y los miembros de sus familias, pero no para el personal de la salud, ni para los ancianos y los habitantes de Venezuela. ¡Esa es la razón por la que, todos los días, llegan a Colombia venezolanos, huyendo despavoridos de la dictadura!”, asegura la vicepresidente.

Así mismo, sostiene que “esconder la muerte de 17 personas: 9 civiles y 8 militares venezolanos, durante estos últimos días, tal como había sucedido en el año 2018, cuando varios militares venezolanos murieron por la acción de las minas antipersonales colocadas por las tales disidencias de las Farc, que hicieron lo de siempre, contra las Fuerzas Militares de Colombia y contra el pueblo colombiano. Ahora, lo hacen contra el pueblo venezolano y sus Fuerzas Militares”.

Según la funcionaria colombiana, “lo que está sucediendo, hoy por hoy, es la apuesta que han hecho Maduro, Diosdado Cabello y toda su banda a favor de Márquez, Santrich y la Narcotalia. Estamos viviendo una guerra de mafiosos, tal como lo ha dicho el Presidente Iván Duque. El régimen tomó partido a favor de uno de los bandos de esas mafias, porque están luchando por el control de todos los corredores del narcotráfico”.

Y agrega que “esa guerra entre mafias, entre las disidencias de las Farc, es la que seguiremos viendo como una expresión de lo que está sucediendo en varios estados de Venezuela: Lamentablemente, el narcotráfico rampante, la violencia contra cualquiera que se oponga al control de ese negocio en manos del dictador Maduro”.

Ramírez sostiene que “Colombia ha insistido, desde hace años, en que la ONU debe exigir la aplicación de la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad, con todas las consecuencias que ella tiene contra el Estado venezolano, por su apoyo deliberado al terrorismo, que financia mafias, en alianza con la guerrilla del Eln y mafias internacionales, que se encuentran en Venezuela. También es necesaria la verificación de la OEA, que debe darle una mayor claridad a todo el hemisferio sobre lo que realmente está sucediendo en Venezuela”.

Por último, indica que “el régimen de Nicolás Maduro, está utilizando a sus Fuerzas Armadas para proteger las rutas de droga de la Narcotalia y las tales disidencias de las Farc, así como a la guerrilla colombiana del Eln, que opera en Venezuela, que hoy por hoy está también extorsionando al pueblo venezolano, como siempre lo hicieron en Colombia, porque las únicas vacunas que hoy estamos viendo en Venezuela, son las extorsiones del Eln, permanentemente, a los venezolanos”.