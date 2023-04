El presidente Gustavo Petro señaló, mediante su cuenta de Twitter, los cambios en el gabinete de Gobierno. En este sentido, se confirmó la salida de Arturo Luna, quien estaba al frente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

En su lugar, Yesenia Olaya Requene asumirá este Ministerio por designación del presidente Petro. Olaya Requene hacia parte de esta cartera como viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento.

La nueva ministra de Ciencia tiene 33 años y es oriunda de Tumaco, Nariño. En noviembre de 2022, cuando llegó a fungir como viceministra, señaló que su apuesta consistía en contribuir a tres ejes del Gobierno Nacional: "la Justicias Social, la Justicia Ambiental y la Justicia Económica".

Sus estudios

Olaya Requene tiene un doctorado en antropología de la Universidad Nacional Autónoma de México, y se ha desempeñado como coordinadora académica del Certificado en Estudios Afrolatinoamericanos del Afro-Latin American Research Institute de Harvard University.

La ahora ministra Olaya Requene recibió en el 2020 el premio Fray Bernardino de Sahagún en el área de etnología y antropología, mención honorífica por la tesis doctoral “Vivir entre fronteras”: movilidades de comunidades afrocolombianas en la frontera Colombia y Ecuador, también integró la lista corta de preseleccionados para ser parte del Working Group of Experts on People of African Descent de las Naciones Unidas. De acuerdo a la información reseñada en su momento por el sitio oficial del citado ministerio.