Sin embargo, el Instituto Nacional de Salud (INS) le explicó a El Colombiano que esto no quiere decir que el paciente tenga el virus, sino que se aplican una serie de procedimientos para confirmarlo o no. “Además de la persona de ElDorado ya hemos vigilado otras tres personas”.

“Eso no quiere decir que tengan Coronavirus. Simplemente son individuos que han sido captados por vigilancia”, indicó el INS.

Además, el INS resaltó que el aumento de pacientes con síntomas de virus aumenta por el “pico respiratorio”, algo que es cíclico en Colombia y que se da por esta época del año. “Estamos vigilando y captando a cualquier persona con algún síntoma de gripa... eso no quiere decir que tenga coronavirus”, agregó el Instituto.

De igual manera, llamó la atención para que los colombianos estén atentos a la información oficial y no se dejen guiar por la información que circula en redes sociales, que puede causar pánico. “En el momento en que Colombia tenga un caso confirmado el INS y el Ministerio de Salud convocarán de inmediato a los medios” para dar a conocer la información.

Finalmente, recomendó que las medidas que una persona debe tomar son las mismas que se toman para evitar una gripa: Lavado de manos frecuente (siempre que llegue de la calle), hágalo también a los niños, si tiene algún síntoma de resfrío use tapabocas, si esta con personas con gripa que no están usando tapabocas, úselo usted, cúbrase la boca y nariz con la parte interna del codo al toser o estornudar, si alguien tose o estornuda cerca y no se cubre, cúbrase usted boca y nariz con la mano mientras se aleja, no salude de beso y tenga las oficinas y salones con ventilación, ventana abierta.